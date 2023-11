Parcheggi rosa e ritiro farmaci urgenti: proposta di Rinaldi con Federfarma

TERMOLI. Presentata una mozione al comune di Termoli per istituire davanti ogni farmacia comunale uno stallo riservato per ritiro farmaci urgenti e parcheggi rosa.

Primo firmatario è il consigliere Francesco Rinaldi, sottoscritta anche dai colleghi Alberto Montano e Toni Spezzano, presentata una mozione che ha lo scopo di individuare e istituire dei posteggi riservati davanti a tutte le farmacie sul territorio di Termoli, denominati parcheggi rosa e ritiro farmaci urgenti e per tutti gli utenti che hanno necessità di ritirare qualsiasi tipo di farmaco o presidio sanitario ritenuto urgente. L'iniziativa coinvolge direttamente i farmacisti. La risposta immediata a chi ha bisogno resta una priorità assoluta.

Per Rinaldi: «È un'iniziativa interessante, cioè riservare davanti tutte le farmacie o nei pressi uno stallo da adibire per tutte le utenze delle farmacie che hanno necessità di farmaci e mezzi e strumenti urgenti. Uno stallo riservato con una sosta massima consentita è uno sviluppo di civiltà necessario per Termoli, perché al centro soprattutto di Termoli c’è la grande carenza di parcheggi e oggi giorno ovviamente necessitiamo proprio di queste opportunità per uno sviluppo etico, sociale e culturale».

Roberto Cappella, presidente provinciale Federfarma: «La farmacia è diventata, dopo il Covid, in maniera particolare un punto di riferimento e parliamo di ossigeno, parliamo di tamponi. Parliamo ovviamente delle donne in gravidanza o chi ha bambini piccoli e diventa un problema. Poi a Termoli il problema dei parcheggi c'è e ce lo portiamo avanti già da un po’, per cui credo che siano un’esigenza che abbiamo tutti e sia una questione di civiltà e potrebbe essere un segnale importante anche per tutta la regione».