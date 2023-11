Palata cambia toponomastica e numeri civici

PALATA. Revisione della Numerazione civica e della toponomastica del Comune di Palata. Il Sindaco e l’amministrazione Comunale avvisa la cittadinanza che tra qualche giorno partirà il servizio di Revisione della numerazione civica e della toponomastica. L’attività di ricognizione e riordino della toponomastica e della numerazione civica cittadina, permetterà di risolvere situazioni di numerazione obsoleta, non aderente ai cambiamenti avvenuti nel corso degli anni nel tessuto urbano, e soprattutto permetterà l’adeguamento alla normativa vigente con contestuale normalizzazione dell’Anagrafe Comunale. Infatti è fatto obbligo ai Comuni di effettuare il conferimento dei dati degli stradari e indirizzari nell’Archivio Nazionale dei Numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), utilizzando il Portale per i Comuni.

Le disposizioni normative impongono a carico dei Comuni gli adempimenti per la corretta attribuzione della numerazione e della toponomastica comunale seguendo le regole tecniche dettate dall’ISTAT. Infatti attraverso la revisione ed il rifacimento della numerazione civica e della toponomastica comunale sarà possibile aggregare ed elaborare i dati in modo da fornire agli Uffici comunali le informazioni necessarie alle loro attività istituzionali e nello stesso tempo garantire a tutta la Cittadinanza una reperibilità certa ed immediata. Tutto il lavoro, compresa la fornitura e posa delle nuove targhette, non comporterà per la Cittadinanza nessun costo e permetterà di uniformare tutti numeri esposti con un evidente miglioramento del decoro urbano.

L’aggiornamento anagrafico dell’eventuale nuovo numero avverrà d’ufficio senza oneri per il cittadino. Il cittadino, a fine attività, ed una volta ricevuta la comunicazione di variazione, dovrà comunicare il cambio di numero ai soli fornitori di servizi quali gas, energia elettrica, telefono, etc. Mentre le attività produttive dovranno eventualmente comunicare la variazione alla Camera di Commercio. L’attività verrà svolta cercando di creare meno disagio ai cittadini.

Difatti, in accordo con la Ditta che si occuperà dell’attività, verrà utilizzato il criterio dell’adeguamento della numerazione civica, in questo modo si permetterà la conservazione di più numeri esistenti. Si ricorda inoltre che gli uffici comunali saranno sempre a disposizione per la soluzione di eventuali problemi che dovessero nascere durante le diverse fasi del progetto. In conclusione, questa attività, oltre ad essere un obbligo di legge, rappresenta per la nostra comunità un’occasione di crescita e modernizzazione verso cui tendere senza indugi.