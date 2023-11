La Giornata mondiale della gentilezza nella pluriclasse di Nuova Cliternia

CAMPOMARINO. «La Giornata mondiale della gentilezza ci ricorda che è importante avviare presto con i bambini un dialogo e un confronto sulla gentilezza: li porteremo a capire come alcuni semplici gesti, brevi e facili parole o sguardi puri influiscano positivamente sul rapporto con gli altri, permettendo di creare un ambiente sereno in cui vivere bene insieme».

La pluriclasse 3^-4^-5^ della Scuola Primaria del plesso di Nuova Cliternia, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, è stata impegnata nella stesura collettiva di testi che descrivono il significato di questa ricorrenza dal punto di vista dei bambini e nella realizzazione di un cartellone con cui esprimere anche artisticamente i loro pensieri.

Attraverso un dialogo guidato dal docente, hanno manifestato sensazioni e pensieri suscitati da gesti piccoli, ma d'importanza cruciale, come l'aiutare un compagno in difficoltà o il mostrare cura nei riguardi di un randagio in cerca di amore e di protezione. Durante l'attività didattica, gli alunni hanno dimostrato di aver interiorizzato a pieno il valore che scaturisce da comportamenti gentili e mirati al sostegno di chi vive momenti di difficoltà. Iniziativa a cura delle insegnanti Antonella D'Agostino e Francalisa Croce.

Galleria fotografica