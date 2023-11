"Il Dramma della guerra in Medio Oriente"

TERMOLI. Si è tenuto lunedì 13 novembre alle ore 21 presso la sala della Curia vescovile in Piazza Sant'Antonio l'incontro "Il Dramma della guerra in Medio Oriente", organizzato dal "Circolo dei Lazzari", che è stato possibile seguire anche sul canale YouTube del Centro culturale Il circolo dei Lazzari.

Il primo intervento è stato del Prof. Mario Mascilongo, docente di storia e filosofia presso il liceo classico di Termoli. Egli ha sviluppato la parte storica del conflitto mediorientale riprendendo alcune tappe che hanno aiutato a riscoprire quanto accaduto riguardo Israele e la questione palestinese.

Michele Rosboch, Ordinario di Storia del diritto presso l’Università di Torino ha introdotto il suo intervento facendo due premesse: la prima ha riguardato il perché ci si trova a disagio di fronte a quello che sta succedendo. Per rispondere a questa domanda ha sottolineato due elementi: da un lato, come ebbe a dire lo scrittore Vassilij Grossman, “In guerra i bravi e i cattivi mentono tutti”; dall’altro, sperimentiamo un sentimento di profonda impotenza.

La seconda premessa ha riguardato il fatto che quando si cercano di capire le ragioni recondite di alcuni avvenimenti, soprattutto tragici, non si può fare a meno di sottolineare che esiste il male: l’uomo pur vedendo il bene, fa il male; che poi viene amplificato da ideologie stupide. Sant’Agostino diceva che era necessario, in qualche modo, arginare lo sviluppo di questo male, ma non dava ricette.

Nello sviluppo del suo intervento ha descritto il contesto internazionale come elemento fondamentale della questione israelo-palestinese, che è condizionata dalla situazione geopolitica mondiale.

L’excursus storico ha riguardato gli ultimi anni del nuovo millennio. In sintesi ha evidenziato di come si tratti di rendersi conto che la situazione è intricatissima e che il terrorismo di Hamas (con i suoi addentellati internazionali) e le divisioni interne allo Stato di Israele fanno sì che la situazione si complichi sempre più.

Le notizie, come la storia, sono molto difficili da leggere. In tutto questo bailamme c’è un punto a cui ci si può riferire: la posizione della Chiesa, che si può sintetizzare in cinque punti:

netta condanna dell’attacco terroristico;

urgenza di iniziative che evitino la catastrofe;

necessità di una risposta proporzionale all’attacco subito;

piena disponibilità di qualsiasi sacrificio per arrivare ad un cessate il fuoco ed al rilascio degli ostaggi;

gesti di preghiera proposti a tutti.

Su questa ultima considerazione si è innestato l’intervento di Hussam Abu Sini, medico presso l’ospedale oncologico Fishman di Haifa e responsabile di Comunione e Liberazione in Terra Santa. Il Dr. Hussam ha raccontato la sua esperienza nelle zone di guerra o, comunque, a queste adiacenti.

Egli è un arabo-israeliano di origine palestinese, cattolico. Ha descritto lo shock subito dopo l’attacco di Hamas: paura dei terroristi, strade deserte, scuole chiuse, supermercati vuoti; questa era la situazione in tutto Israele dopo il 7 ottobre. Ha confessato che anche se la situazione si sta lentamente normalizzando, lo shock e la paura rimangono.

Il Dr. Hussam ha sottolineato come non servono tante analisi in questa circostanza; ciò che serve è recuperare una posizione cristiana autentica, perché è diversa; è diversa perché possiamo pregare, possiamo cioè mettere in moto Chi tiene i destini della storia. Ma occorre anche giudicare i fatti per dare inizio ad un movimento di bene.

Ha rilevato come non basta dire “hai ragione tu, ho ragione io”; per mettersi in azione di fronte a tutto il male visto e giudicare con verità quanto successo occorre mettersi a pregare. Così hanno fatto ad Haifa: si sono messi insieme gli amici e hanno pregato.

Qualcuno ha detto “Ma Dio dov’è?” Mons. Pizzaballa (Patriarca latino di Gerusalemme) ha risposto giustamente “Occorrerebbe chiedersi l’uomo dov’è?”

Infine, ha concluso rimarcando come il compito per i cristiani, ma non solo, sia quello di iniziare a vedere la pace in sé stessi e in quelli vicino a noi, “…altrimenti non si va da nessuna parte”. Ha concluso il suo intervento raccontando di una ragazza ebrea gli ha chiesto “Perché il mondo ci odia?”. Lui ha proivato a dare una risposta adeguata (che non esiste), ma ha messo soprattutto in rilievo il fatto che “Solo dentro a un rapporto si arriva a questo livello in cui un’ebrea chiede un aiuto a me che sono arabo”. E qualsiasi risposta si possa dare rimane il fatto che “Il dolore resta, la ferita rimane aperta e che occorre pregare!!!!”

Alla fine ci sono stati un paio di interventi dalla platea accorsa numerosa (oltre al centinaio di ospiti del canale YouTube) cui sono state date puntuali e precise risposte dai tre interlocutori.