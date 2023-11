«In 4 anni rimosse 3mila tonnellate di plastica dall'ambiente»

Plastic Free

TERMOLI. Una campagna di adesioni lanciata dalla componente locale: «Ciao Volontari Plastic Free di Termoli! Abbiamo realizzato un video simpatico per presentare Plastic Free! Non serve essere geni per capire che possiamo fare la differenza insieme.

Vai sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/aderisci, registrati e entra nella nostra grande famiglia Plastic Free!

La plastica sta diventando un problema sempre più grande, danneggiando l'ambiente, gli animali e la nostra salute. Ogni giorno ingurgitiamo microplastiche senza saperlo! Dal 2019, Plastic Free ha rimosso oltre 3 milioni di chili di plastica, salvato tartarughe marine e trasformato Comuni in Plastic Free. Siamo una famiglia di 260.000 volontari, soci e referenti, che lottano insieme contro l'inquinamento.

Se vuoi unirti:

Volontario: partecipa agli appuntamenti di pulizia.

Socio: contribuisci attivamente o finanziariamente.

Referente: diventa il punto di riferimento di Termoli per le iniziative Plastic Free.

Inizia facilmente, registrati su https://www.plasticfreeonlus.it.

Centinaia di iniziative in tutta Italia ti aspettano per difendere il nostro pianeta! Fatti avanti, il nostro tempo da dedicare lo decidiamo insieme!»