Storie di alternanza: premiazione dei migliori racconti nei percorsi "scuola-lavoro"

CAMPOBASSO. Il 17 novembre 2023, dalle 10 alle 12 si terrà presso la Sala Falcione, sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise, la premiazione delle scuole e degli Its Academy molisani che hanno partecipato al concorso “Storie di Alternanza e Competenze”.

L’iniziativa, promossa in ambito nazionale da Unioncamere e giunta ormai alla VI edizione, ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi duali (comprendente la cd. “alternanza rafforzata” e l’apprendistato) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto).

Il fine ultimo è quello di accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, facendone, con la collaborazione attiva delle imprese e degli altri Enti coinvolti, un’esperienza davvero significativa per gli studenti attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro.

Durante la cerimonia saranno premiati i video-racconti multimediali realizzati, che hanno partecipato all'edizione dell'anno 2023.

Nella stessa giornata si svolgerà la prima tappa del road show itinerante, che toccherà altre 8 regioni del centro sud, del progetto DIGICHAMPS, che ha l’obiettivo di concorrere ad abbassare la percentuale di giovani disoccupati che Italia si assesta sul 20% contro una media europea ben inferiore, attorno all’11%.

Il progetto è infatti rivolto a giovani NEET e si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR con l’obiettivo di formare 330 esperti IT distinti in 5 profili professionali dell’ambito IT (Web Front End Developer; Full Stack Developer; Data Analyst; Cyber Security Specialist; IT Specialist), per poi attivare concrete opportunità di placement presso le aziende del settore IT che soffrono proprio la carenza di risorse da assumere.

Alla cerimonia, presenziata dal dott. Francescopaolo Oriente, Vice Presidente della Camera di Commercio, parteciperanno rappresentanti di Enti e Istituzioni legati al mondo della scuola e della formazione per il lavoro.

Presenti le scuole, gli studenti e gli Enti e rappresentanti di imprese e altri Enti che hanno supportato i giovani molisani, ospitandoli nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Tre le categorie che saranno premiate: Licei – per percorsi PCTO; Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO, apprendistato di 1° livello, alternanza rafforzata e ITS Academy – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello.

Dodici i progetti presentati nell'ambito delle varie categorie, un numero in crescita rispetto alle precedenti edizioni e che testimonia un crescente interesse del mondo scolastico e delle imprese ospitanti verso il tema della buona alternanza.

Tra i progetti presentati saranno premiati i seguenti:

Per la categoria Licei – per percorsi PCTO

ISIS "Cuoco-Manuppella" – Progetto: CREATIVITY ART & RIUS ART

Istituto superiore Larino - Licei Classico e Scientifico "D'Ovidio" – Progetto: Mi sporco le mani;

Liceo "G. M. Galanti"- Progetto: The Galantian Ecological Transition: a Study!;

Liceo Artistico "G. Manzù" – Progetto: SAFINIM;

Per la categoria Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO, apprendistato di 1° livello, alternanza rafforzata:

IISS “Ettore Majorana” Progetto: CER – Termoli;

IISS “Pertini – Montini – Cuoco” Progetto: MAB CLASS;

IPSEOA “Federico di Svevia” Progetto: STAGE IN VALLE D’AOSTA 2022/2023;

ISIS "Fermi-Mattei" Progetto: Energia nel paese delle meraviglie;

Per la categoria ITS Academy – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello:

Fondazione ITS D.E.Mo.S. Academy Progetto: 3D flakes printing

Per i vincitori sono previsti premi in denaro che le scuole potranno utilizzare per l'acquisto di materiale scolastico.