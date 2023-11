Il suo green vola in cielo, addio a Basso Baldassarre

TERMOLI. Una triste notizia è quella che ci ha raggiunto oggi, la scomparsa di un amico, Basso Baldassarre. Si è spento improvvisamente circondato dall'amore della sua famiglia, la moglie Rita, i figli Vittoria, Gianni, Michela e Roberta, i generi Enzo, Paolo e Fabrizio, la nuora Loredana e i suoi nipoti adorati.

La conoscenza con Basso Baldassarre, per chi scrive, risale alla metà degli anni Novanta, quando divenne prima tesoriere del circolo di An e quindi assessore al Bilancio nella prima Giunta Montano, incarico che mantenne per un paio di anni, fino a che non fu assorbito dagli impegni professionali, aveva lo studio commerciale, aperto al ritorno da un periodo trascorso all’Estero.

Legatissimo alla sua Termoli, era esplosa in lui da diversi anni la passione incommensurabile per il golf, disciplina che praticava a buon livello, tra i soci fondatori del golf club di Termoli, di cui era davvero una colonna.

Alla famiglia Baldassarre il cordoglio sentito da parte di Termolionline e di Emanuele Bracone in particolare, lo ricordiamo con sincera stima e affetto, nella sua proverbiale calma british. Ci mancherà.

I funerali avranno luogo domani pomeriggio, alle 15.30, alla chiesa del Crocifisso, partendo dalla casa funeraria Bavota, in via dei Roveri.