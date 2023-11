Vigili del fuoco e studenti, una sinergia vincente

Vigili del fuoco e studenti, una sinergia vincente al liceo Jacovitti

TERMOLI. Da sempre rappresentano tra coloro che sono più visti con favore dai giovani.

Questa mattina presso l’aula magna del liceo artistico Benito Jacovitti si è tenuta la presentazione dell’opuscolo pieghevole “Insieme per la sicurezza”, nato dalla collaborazione dell’Associazione nazionale Vigli del fuoco, dell’istituto scolastico e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Termoli, che ha patrocinato l’evento nell’ambito delle iniziative per i cento anni della nascita del fumettista che come è noto ha avuto i suoi natali a Termoli.





L’opuscolo raccoglie semplici consigli per la sicurezza in casa, teatro dove avvengono di più situazioni pericolose, i cosiddetti incidenti domestici.

Tutto illustrato con disegni a tema realizzati dagli studenti del Liceo Artistico utilizzando i personaggi dei fumetti di Jacovitti e rivolto soprattutto ai bambini.





Idea questo progetto intelligente e lungimirante, lo stesso Aldo Ciccone moderatore ed uno degli ideatori di questo progetto insieme ai suoi ex colleghi Vigili del fuoco e la dirigente scolastica Maddalena Chimisso, l’ex collaboratore del dirigente Nino Barone, come anche il professor Francesco Cobalto, l’assessore Michele Barile, ci hanno fatto sapere che questo progetto nacque nel 2018, poi per via della pandemia, non poté proseguire e oggi finalmente prende il via.

Presto le brochure verranno distribuite prima nelle classi 3 ^Medie e poi anche alle Elementari.





Un progetto che davvero è molto interessante e che arriva come un gioco con i fumetti e i personaggi di Jacovitti, direttamente agli occhi di coloro che dovranno fare attenzione per una sicurezza maggiore e la salvaguardia della propria salute.