L'importanza della tutela del mare, i risultati del progetto "Emerim"

TERMOLI. Si svolgerà il prossimo giovedì 16 novembre alle ore 10.00 presso la motonave “Zenit” (c/o Molod Nord Est porto di Termoli) l’evento conclusivo del progetto "EMeRIM", ideato e realizzato dalla O.P. SAN BASSO in collaborazione con la società di start up "INNOVATION SEA" e l'Associazione di categoria nazionale "FEDERPESCA" a valere del P.O. FEAMP Molise - Mis. 1.40 "Protezione e ripristino biodiversità degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili".

Nel corso dell’evento verranno presentati i risultati e le attività svolte del progetto; un’occasione per sensibilizzare i partecipanti sull'importanza del tema della tutela del mare.

Parteciperà il Direttore nazionale di Federpesca, la dott.ssa Francesca Biondo, a testimonianza di come la tutela e salvaguardia dell’ecosistema marino e della risorsa ittica siano prerogative fondamentali per favorire una pesca ecosostenibile nel pieno rispetto dell’ambiente e dei valori socio economici delle imprese di pesca e dei suoi pescatori.

Verranno illustrate le modalità d’intervento innovative: l’espletamento di una “best practice” di pulizia di num.3 specchi d’acqua considerati “aree critiche” mediante l’utilizzo di rov e droni, impegnati per il monitoraggio aereo e subacqueo e di attrezzature tecnologiche innovative per l’intervento di pulizia e relativo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.

Verrà illustrato come alcuni motopescherecci siano stati coinvolti in una innovativa ed unica attività di pesca sperimentale “a volante” con imbarcazioni adibite al servizio antinquinamento e con l’utilizzo di apposite attrezzature per il monitoraggio e la raccolta dei rifiuti.

Un’occasione di confronto in cui i partecipanti potranno discutere sulle tematiche oggetto dell’evento anche per cogliere opportunità future che verranno invogliate dalla prossima programmazione Feampa 2021-2027 sia in ambito locale che nazionale.