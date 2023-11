"Pace e giustizia contro la guerra", il presidio arriva in piazza Monumento

TERMOLI. Dopo due rinvii a causa del maltempo, domenica 19 novembre in piazza Vittorio Veneto, ci sarà il presidio contro la guerra.

«Pace e giustizia per la Palestina: questa l’unica bandiera dietro alla quale proponiamo di riunirci domenica 19 novembre dalle 18 alle 20 in Piazza Vittorio Veneto a Termoli, per dire il nostro no alla guerra, dovunque e in ogni sua forma. Invitiamo i sindacati, i gruppi civili e politici, le associazioni, i partiti e i singoli cittadini ad essere presenti, con la bandiera della pace e quella della Palestina, senza altre forme di appartenenza che non siano quelle del popolo della pace che sta scendendo in piazza numerosissimo in tutte le parti del mondo. Termoli non può restare in silenzio: città di mare, storia e accoglienza, deve parlare per chi non ha voce; e se ribadiamo fermamente la condanna senza eccezioni delle azioni terroristiche contro Israele, altrettanto fermamente esigiamo la fine dell’eccidio che sta sterminando un popolo inerme, cui da più di sessant’anni si negano il diritto di esistere e la libertà».