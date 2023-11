Vincenzo Ferro: nobiluomo d’altri tempi

CAMPOBASSO. «È morto un vegliardo che ha il mio stesso nome ed è della mia stessa età. È morto Vincenzo Ferro. Il suo feretro è adornato da spighe di grano, simbolo della sua enfasi e della sua arte. Allegoria di abbondanze e ricompense.

È morto il patriarca de “la Molisana”, dello storico opificio produttore d’una pasta di alta qualità, degustata in tutto il mondo.

È morto un ottantasettenne che Iddio, nella sua provvidenza, volle farmi diventare suo grande amico.

È morto un modello di fratellanza umana, un munifico mecenate che vuol donare ma che non vuole accettare, che alla “Porta Santa del Perdono a Guardialfiera - primordiale nella storia universale della Chiesa (A.D. 1053) - ha voluto eternare una costellazione di alto e bassorilievi bronzei, cesellati dalla Pontificia Fonderia Marinelli.

È morto un incorrotto; il protagonista di un’epoca e di un'etica di un'epopea vissuta, goduta, sofferta con la passione delle sue lotte e della sua saggezza, trasmessa ai suoi dal sudore e dal profumo della sua anima.

È morto un uomo di Dio, un gentiluomo d’altri tempi. E quando uno di questi personaggi approda altrove, avesse pure 200 anni, è sempre troppo giovane per andarsene e per non lasciarci storditi». Vincenzo Di Sabato.