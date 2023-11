Stop a palloncini e lanterne cinesi: "Rispettiamo l'ambiente"

TERMOLI. Troppe le segnalazioni di palloncini liberati in aria per eventi privati, anche di natura tutt’altro che lieta, come possono essere i funerali, ad esempio. Tuttavia, dalla primavera 2022 è in vigore sul territorio comunale di Termoli una ordinanza, varata su istanza dell'associazione Plastic Free, che ne vieta la diffusione e il lancio, al pari delle lanterne, ma nella sostanza non è mai stata rispettata. Per questo, niente più palloncini liberati in aria o lanterne cinesi, che utilizzano lo stesso principio delle mongolfiere per librarsi in aria grazie all'accensione di una candela.

Lo ha ribadito l'amministrazione comunale di Termoli che con un'ordinanza firmata dal sindaco ha imposto il divieto a partire da martedì 14 novembre. La violazione dell’ordinanza prevede sanzioni tra i 25 e i 500 euro.

Il Comune di Termoli interviene, nuovamente, sul divieto di abbandono dei palloncini, delle lanterne cinesi volanti e altre disposizioni a tutela dell’ambiente, nell’ambito del Comune di Termoli.

Il Comune ricorda, inoltre, che è vietato l’utilizzo di tali materiali durante le manifestazioni e/o celebrazioni, per prevenire e contrastare situazioni di potenziale criticità per l'ambiente, derivanti dall'abbandono e dalla dispersione di microplastiche. Si ringrazia per la collaborazione.