Querelle sul coordinamento tecnico dei soccorsi, il Conapo non molla la presa

CAMPOBASSO. “In merito alla risposta del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Molise al nostro comunicato stampa, ci vediamo costretti a ribadire con forza quanto già affermato più volte in casi simili: il potere di coordinamento che la legge conferisce all'organizzazione di volontariato soccorso alpino è circoscritto alle altre organizzazioni di volontariato e non è in alcun modo generale; non si applica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, quale è il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nell’ambito della più ampia attività di pubblica sicurezza, garantisce il soccorso pubblico quale braccio operativo del Ministero dell’Interno. Non è infatti un caso se i Vigili del fuoco rivestono la qualifica di ‘agente di pubblica sicurezza’”.

Così Angelo Chiarizio, Segretario Regionale del Conapo, il primo sindacato dei vigili del fuoco, che aggiunge: “Dopo anni di un imbarazzante quanto irragionevole contenzioso legale, a dirimere la questione giuridica a favore del Ministero dell’Interno è intervenuto il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1736 e n. 1737 del 10 aprile 2014. Tutte le modifiche della legislazione che informa l’attività di Soccorso Pubblico intercorse da quel momento si sono accordate alla ratio delle citate sentenze e al dettato costituzionale, nel quale l’attività di Soccorso Pubblico è sancita di esclusiva competenza statale”.

“Siamo dispiaciuti - termina Chiarizio ritenendo chiusa la polemica - dell’atteggiamento “concorrenziale” tenuto dal soccorso alpino in un ambito nel quale i rapporti fra tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono sugli scenari incidentali dovrebbero essere improntati alla massima collaborazione”.