Stati Generali dei Rifiuti: all'avanguardia nella gestione integrata e nella qualità del servizio

CAMPOBASSO. Si è svolto, martedì, al Grand Hotel Rinascimento a Campobasso il ciclo di incontri degli Stati Generali dei Rifiuti, evento patrocinato dalla Regione Molise e organizzato da Eco Training Srls, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore, con l'obiettivo di affrontare le numerose novità in ambito dei rifiuti urbani e speciali.

Gaetano Ricci, direttore di Eco Training, ha dato il benvenuto ai partecipanti, delineando il quadro di insieme che coinvolgerà gli operatori nel 2024 e sottolineando l'importanza della corretta attuazione del D. Lgs. 152/2006 per garantire un quadro regolatorio Arera applicato in modo completo. Successivamente, l'ingegner Alfonso Piccarreta, direttore di Magesti, ha illustrato gli impegni previsti per il 2024.

Stefania Tomaro, Amministratore Unico di Sea - Servizi e Ambiente Spa, ha condiviso durante l'incontro un'importante testimonianza sulla gestione dei rifiuti, contribuendo a presentare esempi di buone prassi con un approfondito resoconto sulla gestione dei rifiuti, evidenziando l'impegno della società nella realizzazione di servizi di qualità e nella risposta alle nuove dinamiche regolatorie.

Nell'ambito della "regolazione della qualità", S.E.A.-Servizi e Ambiente Spa ha infatti disciplinato aspetti cruciali come la trasparenza verso gli utenti (Titr), gli elementi di qualità contrattuale (Tqrif) e quelli relativi a qualità, efficacia ed efficienza della raccolta differenziata e del servizio di trattamento. Questa regolazione della qualità, integrata nella regolazione tariffaria, si configura come una variabile economica fondamentale, ancorando gli aspetti qualitativi del servizio ai costi riconosciuti al Gestore.

Inoltre l'implementazione del Tqrif ha visto Sea abbracciare livelli di qualità tecnica dove l'innovazione è una costante, con la mappatura dei processi informatici e la creazione di un ufficio Urp e Gruppi di Lavoro trasversali per migliorare la comunicazione e l'efficienza operativa. Particolarmente significativo è stato il racconto dell'Amministratore Unico sulla trasformazione del servizio di ritiro su richiesta degli ingombranti dimostrando una capacità straordinaria di efficientamento, con il pronto intervento e l'attivazione di un servizio di raccolta a domicilio, soddisfacendo mensilmente circa 135 richieste.

Il contesto della Regione Molise, caratterizzato dalla necessità di aggiornare il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, è stato illustrato da Andrea Di Lucente, assessore all'Ambiente della Regione Molise, che ha focalizzato gli obiettivi da realizzare e l'interesse di coinvolgere gli interlocutori del settore. In questo scenario Sea Servizi e Ambiente Spa e il Comune di Campobasso si distinguono come punto di riferimento nel processo di ottimizzazione del settore a livello regionale, ha evidenziato l'assessore all'ambiente Simone Cretella.

L'entrata in vigore della Carta dei Servizi condivisa tra il Comune di Campobasso e S.E.A. Servizi e Ambiente Spa dal gennaio 2023 è un ulteriore passo verso la gestione integrata e la qualità del servizio con una dimostrazione costante di vicinanza alle esigenze della comunità e una prontezza nell'adattarsi ai cambiamenti normativi, contribuendo così a plasmare un futuro più sostenibile per Campobasso come punto di riferimento per il territorio regionale.

Il contesto degli Stati Generali dei Rifiuti ha assunto inoltre ulteriore rilevanza considerando i dati emersi di recente dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva, secondo cui la spesa media per la Tari dei molisani è tra le più basse d'Italia e non fa eccezione Campobasso con tariffe minime nonostante l'aumento del 4,4% stabilito dall'autorità Arera e che ha permesso un forte efficientamento qualitativo del servizio erogato a vantaggio dei cittadini.