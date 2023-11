In Consiglio comunale approdano parcheggi rosa, passerelle pedonali e Palairino

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato l’assise civica per il giorno 21-11-2023 alle ore 19:00 in prima convocazione e per il giorno 22-11-2023 alle ore 20:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazione di g.c. n. 229 del 29.09.2023, avente ad oggetto: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d. lgs. n.267/2000) e al d.u.p. 2023/2025 - ratifica.

2. Deliberazione di g.c. n. 257 del 13.10.2023, avente ad oggetto: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) e al d.u.p. 2023/2025. ratifica

3. Regolamento per stralcio dei crediti fino a 1.000 euro e della definizione agevolata dei crediti insoluti in fase di riscossione coattiva approvato con delibera c.c. n. 42 del 28.07.2023. – modifica art. 3-

4. Riconoscimento come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lett. a d.lgs. n.267/2000 della sentenza del Giudice di pace di Termoli n.104/2023

5. riconoscimento come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lett. a d.lgs. n.267/2000 della sentenza del giudice di pace di Termoli n.125/2023

6. riconoscimento come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lett. e d.lgs. n.267/2000 della negoziazione assistita acquisita al prot. n.1915 del 13/02/2023

7. mozione prot. n. 70406 del 27.10.2023, avente ad oggetto: manutenzione passerella pedonale viadotto Santa Maria in via Corsica.

8. mozione prot. n. 71728 del 03.11.2023, avente ad oggetto: verifica della fattibilità tecnica volta ad adibire il Palairino a spazio da destinare anche allo sport del calcio a 5.

9. mozione prot. n. 72192 del 06.11.2023, avente ad oggetto: utilizzo di un servizio di interpretariato simultaneo in lis negli uffici comunali, in consiglio comunale, negli eventi di maggiore rilevanza sociale e culturale e attivazione azioni formazione personale.

10. mozione prot. n. 72408 del 07.11.2023, avente ad oggetto: intitolazione " largo vittime del femminicidio ".

11. mozione prot. n. 72413 del 07.11.2023, avente ad oggetto: istituzione " parcheggi rosa e farmaci urgenti" in corrispondenza di tutte le farmacie comunali.

12. interpellanza prot. n. 70398 del 27.10.2023, avente ad oggetto: centro pasti.

13. interpellanza prot. n. 74251 del 14.11.2023, avente ad oggetto: decreto sindacale n. 36 del 07.11.2023.

14. interpellanza prot. n. 74254 del 14.11.2023, avente ad oggetto: finanziamento fsc 2007/2013.