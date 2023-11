Sciopero nazionale: possibili disservizi per la raccolta rifiuti

TERMOLI. A seguito della dichiarazione di sciopero nazionale nelle aziende di igiene ambientale proclamato da CGIL e UIL, in caso di adesione delle sigle sindacali presenti in azienda, nell’intera giornata di venerdì 17 novembre potrebbero non essere garantiti i servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

I servizi non effettuati non verranno recuperati ma eseguiti nel corso della successiva turnazione del calendario. Tutte le utenze possono comunque esporre i rifiuti ma devono accertarsi che vengano ritirati e, in caso contrario, riportarli dentro la proprietà privata; i condomini, in caso di mancata raccolta, devono moderare i conferimenti futuri per evitare che vengano depositati i rifiuti all’esterno dei contenitori loro assegnati.

Per ragioni igienico-sanitarie saranno garantiti i servizi essenziali quali: raccolta e trasporto dei rifiuti pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private, ospedali, comunità terapeutiche e pulizia di mercati e/o fiere.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Numero Verde Rieco Sud 800.688712 o scrivere sulla pagina Facebook della Rieco Sud.