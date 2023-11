Liste d'attesa, l'Asrem istituisce la cabina di regia

CAMPOBASSO. Con riferimento agli articoli di stampa che hanno riportato i dati riferiti ai tempi medi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale la Direzione sanitaria regionale dell'Astem, precisa quanto segue.

Come si può facilmente controllare nella sezione Amministrazione Trasparente – Liste di Attesa del sito istituzionale, per la prima volta dopo quattro anni l’Azienda ottempera all’obbligo di pubblicazione previsto dall’articolo 41 c.6 del Decreto Legislativo 33/2013.

I dati pubblicati attestano e confermano le gravi e già note criticità nell’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, per la cui risoluzione è stata istituita nel mese di ottobre 2023 l’apposita Cabina di Regia Aziendale. I dati pubblicati rappresentano quindi la fotografia della situazione al 30 ottobre scorso, che sicuramente ad oggi è già modificata grazie agli interventi messi in campo per abbattere le liste di attesa. Il loro aggiornamento sarà garantito costantemente per monitorare l’efficacia delle azioni correttive che l’Azienda sta ponendo in essere.