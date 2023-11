"Dopo di noi", Casa dei Diritti ottiene la sospensiva al Consiglio di Stato

TERMOLI. "Siamo davanti all' ingresso del Consiglio di Stato, in piazza Capo di Ferro a Roma, io e l'avvocata Rita Matticoli di Isernia". Scrive così Laura Venittelli sulla sua pagina Facebook.

"Per adesso, siamo riuscite a far sospendere gli atti con i quali il Comune di Santa croce di Magliano voleva distruggere il sogno di tanti ragazzi disabili di avere una Casa per loro .

La casa "Dopodinoi" (per quei disabili che non hanno piu i parenti che si occupano di loro) e che l" amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano (che per fortuna dei cittadini e' in scadenza), vorrebbe trasformare in Caserma dei Carabinieri.

Il Consiglio di Stato ha decretato, per ora lo Stop alle azioni del Comune ed il primo round è a favore dei ragazzi disabili e delle associazione Casa dei diritti e del Comitato Regionale Dopodonoi".