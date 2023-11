Pari opportunità in classe, il "Cpo" degli avvocati di Larino entra a scuola

TERMOLI. Il comitato Pari Opportunità dell’ordine degli Avvocati di Larino ha aderito al programma #generazionePari, curato dai Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d’Italia, volto alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sul tema della lotta alla violenza sulle donne.

«In occasione del 25 Novembre, abbiamo deciso di andare direttamente nelle scuole - ci riferisce il presidente del Cpo di Larino Michele Di Tomasso – partecipando con entusiasmo a un progetto curato dai Comitati Pari Opportunità d’Italia, perché, proprio da uomini e donne di legge, crediamo fortemente che la leva culturale sia quella più utile per il contrasto alla violenza sulle donne. In questa ottica abbiamo deciso di organizzare nel nostro territorio una serie di eventi - alcuni direttamente, come nel caso del progetto generazionepari, altri in collaborazione con La Casa Dei Diritti - per raggiungere tale scopo. Un particolare ringraziamento va ai dirigenti degli Istituti coinvolti per la immediata e fattiva collaborazione alla iniziativa». A tal fine, nelle settimane a cavallo del 25 novembre, si terranno incontri nelle scuole secondarie superiori contattate, finalizzati a favorire un rapporto di partecipazione attiva e di coinvolgimento degli studenti. Il progetto #generazionePari, al quale hanno già aderito, gli istituti Majorana e Boccardi-Tiberio, prevede che gli incontri, che non avranno struttura di lezione frontale ma si svolgeranno in forma dialogica e partecipata, saranno finalizzati a stimolare nei partecipanti opinioni e riflessioni sul tema della violenza contro le donne.

Particolare attenzione verrà quindi dedicata a illustrare, in un linguaggio scevro da tecnicismi, gli strumenti di contrasto alla problematica in un percorso ideale che muovendo dal cambiamento culturale giungerà alla prospettiva giudiziaria con specifici riferimenti ai mezzi di tutela ordinamentale (Codice Rosso etc).