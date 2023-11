«Diverso utilizzo del PalAirino, manca un impianto indoor a Termoli per il calcio a 5»

TERMOLI. Da poco è entrato in Consiglio comunale, ma l’esponente del gruppo del Movimento 5 Stelle (con la posizione ancora da definire nel mondo pentastellato), Andre Piero Capecce ha le idee molto chiare e intende percorrere questo breve scorcio di mandato, iniziato con la triste surroga all’indimenticato Nick Di Michele, col piglio di lasciare il segno. Così, sua la proposta di mozione: «sulla verifica della fattibilità tecnica volta ad adibire il PalAirino a spazio da destinare anche allo sport del Calcio a 5. Premesso che, il Calcio a 5 è uno sport indoor molto diffuso nel nostro paese.

Secondo stime, in Italia vi sono all’attivo più di centomila tesserati, oltre duemilacinquecento società e circa tre milioni e mezzo di praticanti. Considerato che, il Calcio a 5 viene praticato quasi prettamente in strutture al chiuso con pavimentazioni di tipo parquet, gomma o pvc, le quali forniscono un buon controllo della palla ed una migliore aderenza rispetto ai campi all'aperto di erbetta sintetica, consentendo un gioco più veloce e dinamico.

Constatato che, a Termoli mancano strutture al coperto che consentano di ospitare gli allenamenti e i campionati a cui aderiscono le società sportive cittadine operanti nel Calcio a 5. Considerata la presenza all’interno del PalAirino di un campo indoor da basket le cui dimensioni – e materiali – sono analoghe a quelle minime previste per il Calcio a 5 e considerata finanche la presenza degli spalti che potrebbero incentivare, a livello cittadino, il seguito di questo sport. Constatato che, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è prevista la riqualificazione e l’ammodernamento dell’impiantistica sportiva del PalAirino, con l’esecuzione di interventi migliorativi in campo edile per mezzo di materiali e tecnologie innovative.

Premesso, considerato e constatato quanto sopra, si chiede mozione al Consiglio: al fine di impegnare la Giunta, affinché provveda ad una verifica della fattibilità tecnica volta ad adibire il PalAirino a spazio da destinare anche allo sport del Calcio a 5, consentendo, in caso di riscontro positivo, alle società sportive cittadine operanti nel Calcio 5 di poter fare richiesta per l'utilizzo dell’impianto sportivo sia per le gare ufficiali che per gli allenamenti».