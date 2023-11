«La via Crucis della sanità molisana», continua l'esodo dei medici

TERMOLI. Torna a esprimersi il presidente del comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice nella «via Crucis della sanità molisana»

«Giunge ulteriore notizia di altri licenziamenti volontari di personale sanitario.

Il problema della fuga degli operatori sanitari nel Molise, non riguarda solo gli anestesisti e solo oggi sembra ci si stia accorgendo in quando viene colpito anche l'ospedale Cardarelli! Questo fenomeno grave e molto negativo riguarda, da tempo e per primi tutti gli altri presidi ospedalieri, con la fuga di dirigenti e medici di varie specialistiche che ha portato a ridurre i servizi, anche quelli cosiddetti salva vita, al punto di avere la cessazione o al più un servizio a fasce di orario e non per tutti i giorni. Fenomeno che avrebbe dovuto subito allertare la classe dirigente, in primis quella dell'Asrem, e chiedersi le motivazioni che portavano alla crescita continua dell'abbandono volontario del personale medico, e non solo, dalle strutture sanitarie pubbliche per accasarsi in quelle private.

In tutto e per troppo tempo si è preferito sopperire la diminuzione del personale, per quiescenza o abbandono, con prestazioni aggiuntive. Sistema questo che, forse, all'inizio ha portato anche benefici economici al personale rimasto in servizio ma che con l'andare del tempo ha generato sempre più turni di lavoro massacranti, stressanti e non più sopportabile. Giungendo, soprattutto i giovani professionisti che non vedevano la possibilità di un radioso futuro, alla decisione di abbandonare le nostre strutture sanitarie preferendone altre pubbliche e/o private, anche a beneficio di una vita lavorativa e non solo migliore.

In queste condizioni, con una forte carenza di personale sanitario e con una forte concorrenza in campo nazionale, ora è molto problematico arrestare il fenomeno dell'abbandono e soprattutto assunzione di nuovo personale, senza necessarie iniziative, in primis con incentivi non solo economici.

Motivo per cui necessita e si insiste a chiedere il Decreto Molise (promesso con impegno sottoscritto e confermato dai candidati nelle ultime campagne elettorali) simile a quello emanato a favore della Calabria.

Regione Calabria che grazie proprio a tale provvedimento, che contempla benefici per nuove assunzioni e organizzazione del personale, nonché l'assegnazione di fondi ad hoc in aggiunto a quello sanitario nazionale spettante con la ripartizione, per il secondo anno consecutivo ha raggiunto l'equilibrio economico di gestione. Risultato questo molto positivo essendo uno dei parametri essenziali, unitamente ai Lea, per uscire dal Commissariamento e restare solamente nel piano di rientro del debito sanitario. La Calabria nel procedere su questa strada presto potrà uscire dal Commissariamento lasciando il solo Molise regione commissariata per la Sanità.

Pertanto, si ritiene necessario e urgente ottenere il famigerato e tanto auspicato Decreto Molise, che oltre al necessario intervento economico aggiuntivo, dovrà contemplare quelle indispensabili deroghe al famigerato Decreto 70/2015 (decreto Lorenzini, più erroneamente noto come decreto Balduzzi) tale da poter organizzare un appropriato servizio sanitario regionale, capace di garantire le cure e il diritto alla tutela della salute come sancito nella nostra Costituzione, anche per una esegua popolazione e con bassa densità abitativa come quella Molisana.

Appellarsi solo alla filiera istituzionale, può non bastare in quanto delle 20 regioni italiane ben 15 sono oggi guidate dal Centrodestra, stessa parte politica del Governo nazionale, e quindi non solo il Molise ma anche le altre 14 regioni possono vantare un benevolo supporto.

Occorre che tutta la classe dirigente, senza distinzione di colore e appartenenza politica si spenda senza riserve e con tutte le proprie forze per raggiungere l'obiettivo, diversamente presto non si potrà più di Molise regione autonoma».