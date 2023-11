Natale di solidarietà con i biscotti "buoni buoni"

CAMPOMARINO. Classico appuntamento prenatalizio con la solidarietà in casa Kemarin. La società sportiva di Campomarino, da anni impegnata con la Onlus Soleterre nel progetto “Grandi contro il cancro”, scende in campo per supportare l’iniziativa di un Natale più buono con la vendita dei biscotti “Buoni buoni" preparati e infornati dai ragazzi con disabilità nel progetto di inclusione lavorativa di Frolla Microbiscottificio di Osimo.

Il ricavato dei biscotti "Buoni Buoni" si trasformerà in solidarietà e sostegno per le Case famiglia Soleterre, dove i bambini malati di cancro vengono ospitati insieme alle loro famiglie, nei lunghi periodi di terapia in Ospedali lontani da casa. Si potrà contribuire all'acquisto di una o più confezioni regalo contattando i responsabili della società sul canale Facebook Kemarin C5 o Instagram kemarin_c5 oppure semplicemente raggiungendo i nostri partner commerciali: Kë Caffè - Piazza Vittorio Veneto - Campomarino; Macellerie F.lli De Michele - Via Abruzzi - Campomarino; Smart Food - Zona Industriale - Termoli; E se riescono a rendere più dolce il Natale di chi li riceve il motivo c'è: sono buoni, due volte!