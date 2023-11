Polizia locale nel Terzo millennio: la riforma

Polizia locale nel Terzo millennio: la riforma, parla il comandante Pietro Cappella

TERMOLI. Esperienze diverse al servizio del territorio, quelle che sono state al centro dell’incontro di formazione e di analisi del progetto di riforma della Polizia locale, ospitato al Martur di Termoli, nel convegno dal titolo “Focus Riforma Polizia Locale. Il punto”.





Un evento organizzato dall’associazione Polizia Locale d’Italia, in collaborazione con la Regione Molise e il Comune di Termoli.

Diversi gli interventi seguiti ai saluti istituzionali.





Ad aprire i lavori è stato Pietro Cappella, comandante della Polizia locale di Termoli, subito dopo i saluti del vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano. Intervenuti Ivano Leo, presidente nazionale A-Pl; Domenico Esposito presidente Amopol; Francesco Roberti, presidente della Regione Molise; il senatore Costanzo Della Porta, membro della Prima Commissione Permanente Affari Costituzionali e il collega senatore Alberto Balboni, presidente della Prima Commissione Permanente Affari Costituzionali.





Sia Roberti che Della Porta sono entrati nel cuore della riforma necessaria ad adeguare gli standard della Polizia locale alle nuove esigenze di tutela del territorio, ma col riconoscimento del ruolo, non solo degli oneri, entrambi oggi riferimenti istituzionali più ampi ma un passato-presente, da sindaco (per Della Porta).





In platea, decine e decine di Vigili urbani, provenienti da Abruzzo, Puglia, Molise e altri territori, mentre nei locali del Martur è stata anche allestita una parte espositiva proprio per gli agenti, su vari argomenti d'interesse degli appartenenti alle Polizie locali presenti, ma non solo. C'erano anche Guardie ecologiche e volontari la cui operatività vede affiancare i nuclei delle Municipali.





