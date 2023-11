World’s Children Day, porte aperte all'Unicef Molise

CAMPOBASSO. Il 20 novembre l’Unicef, come in ogni anno, celebra il World’s Children Day, una giornata di azione globale per diffondere consapevolezza e conoscenza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tale ricorrenza ricade il 20 novembre poiché nel 1989 in questa data venne approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato nel mondo. Ciononostante, ancora oggi molti bambini e adolescenti purtroppo vedono negati i loro diritti. Quest’anno questo anniversario è ancora più sentito a causa dei numerosi conflitti che imperversano in varie parti del mondo e vedono quindi i bambini, e i più indifesi, vittime innocenti delle barbarie delle guerre.

L’Unicef Molise per questa ricorrenza ha anticipato a domenica 19 novembre la giornata commemorativa con un Open Day presso la propria sede, nei locali del Terzo Spazio in via Cirese a Campobasso, in cui i volontari dei comitati di Campobasso ed Isernia illustreranno le varie attività dell’Organizzazione a livello locale. Fra le attività programmate: un laboratorio per illustrare le fasi di realizzazione della “Pigotta”, la bambola di pezza dell’Unicef, un laboratorio per bambini dal titolo “i miei diritti”, un info point per aspiranti volontari e un laboratorio espressivo che si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Aladino.

Per la sensibilizzazione sul tema dei diritti dell’infanzia, inoltre, il Comune di Ferrazzano in questo periodo, aderendo alla richiesta dell’Unicef denominata Go Blue, illuminerà di blu il campanile della Chiesa di Santa Maria dell’Assunta, visibile in un largo raggio del territorio molisano.