Festa dell’albero, Legambiente Molise dona 15 meli all’UniMol

CAMPOBASSO. Gli alberi sono stati messi a dimora questa mattina nel giardino del dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti di Via De Sanctis a Campobasso.

Si è svolta questa mattina a Campobasso la festa dell’albero organizzata da Legambiente Molise in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti (A.A.A.) dell’Università degli studi del Molise e diverse associazioni tra cui AUSF Molise Associazione Studenti Forestali Molise, ASA Molise Associazione Studenti di Agraria, ed Erasmus Student Network Unimol. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di diversi docenti del dipartimento A.A.A. dell’Università degli Studi del Molise e rientra nelle attività di preparazione del congresso regionale di Legambiente Molise che si terrà domenica mattina a Campobasso.

All’interno del giardino sono stati messi a dimora 15 alberi di melo di varietà autoctone molisane tra cui zitella, limoncella e annurca donati da Legambiente Molise all’università per attività didattiche collegate all’agricoltura biologica, alla lotta integrata ed al controllo dei parassiti.

“Abbiamo accolto la generosa iniziativa di Legambiente con assoluto entusiasmo e piacere: prosegue nel solco di una collaborazione importante. Gli alberi sono uno dei simboli principali del valore della natura. E non solo. La cura di essi rappresenta l'idea e l’impegno che come Università mettiamo ogni giorno nelle nostre scelte e nelle nostre azioni a tutela e salvaguardia dell’ambiente - ha dichiarato il Rettore dell’Università degli Studi del Molise Luca Brunese - Lo facciamo attraverso gli studi, la ricerca e l'insegnamento del nostro Dipartimento Ambiente Agricoltura e Alimenti che da sempre conduce con successo un lavoro importante per l’Ateneo, in particolare per il territorio regionale.”

Anche quest’anno, grazie al progetto europeo Life Terra, gli alberi e arbusti messi a dimora durante la Festa dell’Albero contribuiranno agli obiettivi del progetto.

“Per il secondo anno consecutivo Unimol e Legambiente Molise collaborano nell’organizzazione della Festa dell’Albero – ha dichiarato il Presidente di Legambiente Molise Andrea De Marco – contribuendo a raggiungere gli obiettivi del progetto Life Terra, di cui Legambiente è l’unica partner italiana, di piantare 500 milioni di alberi in Europa.

Le attività però non finiscono qui. Appuntamento domani presso lo spazio espositivo 1 della Domus della Cultura in Via Gorizia a Campobasso per l’evento “Turismo Green & Smart. Imprese e territori a confronto per la diffusione di buone pratiche in Molise” organizzato in collaborazione con i docenti Forleo e Presenza del dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise.

