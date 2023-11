“Truffe agli anziani – come riconoscerle e difendersi”: lunedì 20 novembre torna Termoli in Diretta

TERMOLI. Telefonate, messaggi, tentativi di approccio personali. Il truffatore, il lestofante, il bandito, non si ferma dinanzi a nulla e se inquadra nel proprio mirino la persona “debole” potenzialmente cercherà in tutti i modi di portare a compimento il proprio raggiro.

Per porre argini rispetto ai tentativi malandrini Termolionline propone una vera e propria lezione antitruffa lunedì prossimo, 20 novembre, alle 18, con la presenza del maggiore Alessandro Vergine, ospite di “Termoli in Diretta”.

Sulle truffe agli anziani è vera emergenza, tanti gli episodi, sventati per fortuna alcuni dalla prontezza delle vittime designate o dai loro congiunti più stretti, altri dalla tempestività d’azione e d’indagine delle forze dell’ordine, ma ancora molti vengono compiuti e vedono depredate le persone, specie quelle sole e di una certa età.

Basta scorrere i commenti social agli articoli che pubblichiamo, scoperchiano un vero e proprio vaso di pandora.

Ciononostante, l’allerta e la guardia sono sempre alte, con decaloghi diffusi attraverso noi organi di stampa, con incontri mirati in luoghi di aggregazione sociale, ma non basta, non è ancora sufficiente a far scattare il campanello d’allarme e solo chi scrive ha avuto nella propria famiglia, per ben tre volte, tentativi perpetrati al telefono, facendo sempre leva sui rapporti affettivi.

Insomma, non c’è tregua. Per questa ragione, dopo ultimi episodi che abbiamo denunciato pubblicamente, abbiamo convenuto di dover fare qualcosa in più e lunedì sera tornerà un format molto apprezzato, “Termoli in Diretta”, che ha caratterizzato la lunga stagione della pandemia, ideato e curato dall'editore Nicola Montuori.

Stavolta la nuova puntata sarà proprio dedicata alle lezioni “Antitruffa” e ospite d’eccezione, opportunamente autorizzato dall’Arma dei Carabinieri, sarà il maggiore Alessandro Vergine, comandante della compagnia di Termoli, che sul territorio si è speso molto, anche personalmente, per istruire le persone su come evitare di subire questi reati di allarme sociale.

Verranno dispensati consiglio alla cittadinanza, attraverso cui prevenire le azioni dei malintenzionati.

Un appuntamento di grande rilevanza, dunque, in agenda alle 18 di lunedì 20 novembre e per cui “Save the date”, seguiteci a Termoli in Diretta con “Truffe agli anziani – come riconoscerle e difendersi”, condotta dal direttore di Termolionline, Emanuele Bracone.

Nel corso della Diretta potrete rivolgere voi stessi domande attraverso la finestra dei commenti.