All'istituto Majorana il primo premio "Storie di Alternanza" sulle comunità energetiche

TERMOLI. L’Istituto Tecnico “E. Majorana” di Termoli continua il lavoro iniziato sulle comunità energetiche ed ottiene il primo posto al Premio “Storie di alternanza e competenze”.

L’iniziativa promossa dalle Camere di commercio e da Unioncamere si pone l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di Pcto, di alternanza rafforzata, di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello) realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli Its Academy su tematiche della transizione digitale, della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, del made in Italy e dell’educazione finanziaria e all’imprenditorialità.

Questi percorsi formativi, realizzati con le imprese e gli altri Enti coinvolti, diventano un’esperienza particolarmente significativa per gli studenti e, più in generale, per i giovani, anche attraverso il racconto “reso visibile” delle attività realizzate nel mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro, con uno spazio specifico dedicato al sistema duale italiano e alle attività del Sistema camerale finalizzate alla certificazione delle competenze acquisite dagli studenti durante i percorsi Pcto nei contesti aziendali.

Ieri, venerdì 17 novembre, presso la sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise è stata consegnata la targa del premio alla dirigente, Maria Maddalena Chimisso, ai docenti ed alunni che hanno partecipato e all’architetto Antonella Tundo in rappresentanza dell’Enea.

