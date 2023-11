Achille Salerno nella top four dell'economia mondiale

TERMOLI. Si rinnova l’iniziativa del premio “Worldcob” che valorizza la professionalità e la spinta innovativa dei professionisti nel settore dell’economia mondiale.

Nell’edizione 2023, per la premiazione sono state selezionate, con la supervisione di esperti, 90 aziende che hanno prodotto più economia.

La cerimonia si è tenuta lo scorso 14 novembre a Los Angeles in California. Tra le novanta aziende selezionate, si è classificata al quarto posto la Das Consulting con sede legale a Tirana in Albania, azienda che opera in tutto il mondo la cui direzione è affidata al termolese dottor Achille Salerno e al dottor Nicola Cosola.

Un risultato davvero eccezionale. L’azienda è riuscita a mettersi alle spalle due banche e una compagnia farmaceutica. L’interesse principale su cui opera la Das Consulting è il Project Funding, un sistema che realizza progetti evitando, a chi ne fa richiesta, esborsi economici. Un sistema richiesto da tanti studi commerciali e ingegneristici che al contrario di soldi ne chiedono tanti per ottenere il risultato finale. L’azienda, diretta dal nostro concittadino, in sostanza sfrutta gli asset finanziari che vengono dati in partecipazione dai proprietari o anche istituti di credito, per poi farli fruttare con altri rendimenti dei quali profitti verranno suddivisi in tre parti. Naturalmente uno al proprietario dell’assetto finanziario, una seconda a chi ha sviluppato il rendimento (la cosiddetta Piattaforma Finanziaria) e un’ultima pate alla Das Consulting per la realizzazione dei progetti.

Il termolese Achille Salerno, da noi sentito alla luce di questo riconoscimento, ci ha detto di essere davvero molto emozionato. “Emozionato e anche un po’ in imbarazzo. Su 90 aziende, arrivare quarti mettendoci alle spalle 2 banche e un’azienda farmaceutica oltre ad essere una grande soddisfazione è soprattutto un orgoglio indescrivibile. Gioia che non posso non condividere e un ringraziamento speciale a tutto il mio staff e soprattutto al dottor Nicola Cosola, una colonna portante di tutta l’amministrazione”.

Qui viene fuori tutta la caratteristica del termolese sanguigno e orgoglioso. Achille Salerno ama la famiglia, la sua priorità, la sua compagna Solange con lui da oltre 20 anni, la figlia Arianna di 26 anni avuta con la prima moglie, Antonio di 17 anni e David di 10 anni avuti con Solange. Di lui ci siamo occupati pochi mesi fa per un'altra situazione anche quella che gli fa onore. “Ho ricevuto tantissimi riconoscimenti-ci dice- sono stato nominato da poco Barone di San Timoteo, sono vice presidente dei Cavalieri di San Pio, Ambasciatore estero dei Cavalieri dell'Angelica di San Michele e Padre Pio, ho anche altre nomine che per non prolungarmi evito di citare, ma queste sono le più importanti. Lo scorso anno ho sponsorizzato una squadra di calcio e questo sarebbe una cosa normale ma la cosa bella è che ho pagato la scuola per 10 bambini che non avevano possibilità di pagarsela e questo gesto è stato ampiamente divulgato tramite i mass-media e stampa in genere, poi da lì è nato il progetto "Lo Sport per Tutti" che è pubblicato sul sito della Aad Capital, altra mia società”. Che dire termolesi nel mondo avanzano.

