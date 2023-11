«L'amore che fa male», riflessioni sulle violenze di genere

TERMOLI. «L'amore che fa male».

È il titolo della manifestazione che viene organizzata nella mattinata di lunedì 20 novembre, dalle 10, all'ex cinema Sant'Antonio dal Lions club Host di Termoli, che a distanza di poche settimane torna a proporre un evento di rilievo in città, dopo il dibattito che ha visto protagonista l'ex magistrato e già ministro Antonio Di Pietro e a 10 giorni dall'inaugurazione della scalinata dedicata ai Termolesi illustri. Stavolta, in prossimità della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il presidente Domenico Fabbiano ha voluto focalizzare l'attenzione proprio sugli argomenti correlati al cosiddetto "Codice Rosso".

«Forse non tutti sanno che i Lions sono al servizio della gente. È semplice ed è così dal 1917, anno della nascita di Lions Club International. Siamo presenti in tutto il mondo ed abbiamo superato i 1.500 club e 1.500.000 di soci.

I Lions Club sono luoghi in cui i soci si riuniscono ed offrono il loro prezioso tempo a favore delle comunità locali in cui operano. Il Club Lions Host di Termoli, in questa prima parte dell’anno sociale», dichiara il presidente Domenico Fabbiano, ha realizzato diversi service. Alcuni si sono concretizzati in servizi e donazioni fatte a persone meno fortunate di noi. Altri in attività di sensibilizzazione, direi non meno importanti dei primi.

Diversi sono stati i temi trattati: dalla cultura alla valorizzazione del patrimonio artistico della città di Termoli, alla trattazione, poi, di alcune tematiche ambientali che, purtroppo, sono divenute emergenze per il pianeta. Il service – convegno su costituzione-democrazia-comunicazione ha inteso trattare il tema della educazione civica nella convinzione che uno degli obiettivi fondamentali del suo insegnamento sta’ nel “costruire” competenze di cittadini attivi e partecipi. Il service affronta il tema della violenza di genere, divenuta un’emergenza della nostra società. Ritengo che chiunque in questo paese deve darsi da fare per lottare contro le violenze che ancora oggi vengono usate contro le donne, di tutte le età e di tutti i ceti sociali. È per questo che la sensibilizzazione sulla problematica deve partire, oltre che dalle famiglie, dal mondo delle scuole.

È per me motivo di gioia e soddisfazione vedere vere qui oggi tante ragazze e ragazzi perché loro rappresentano il futuro, ed è importante che questo futuro sia libero da queste violenze. Mi piace concludere richiamando una riflessione sul tema del nostro Presidente della Repubblica: “La violenza contro le donne è fallimento di tutti”. Per uscire da questa spirale è necessario Educare: Educare al rispetto, Educare alla parità. A introdurre i lavori sarà proprio il presidente Domenico Fabbiano. I saluti istituzionali sono affidati a un rappresentante del Comune di Termoli, all'assessore regionale Michele Marone e al senatore Costanzo Della Porta.

Interventi previsti con l'onorevole Elisabetta Lancellotta, componente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, del giornalista Giovanni Mancinone, della psicoterapeuta Desirée Mancinone e dell'avvocato Filomena Fusco. Modera l'evento la giornalista Francesca D'Anversa.