Assetti urbanistici in città, verso la exit strategy sul piano di riqualificazione del centro storico

TERMOLI. Giovedì sera riunito il gruppo di maggioranza al Comune di Termoli e tra i vari temi affrontati, anche quello legato agli assetti urbanistici della città, col vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano, che ha reso nota anche la exit strategy sulla vicenda del piano di riqualificazione del centro storico.

Percorso anticipato anche nell'intervista che Ferrazzano ci ha concesso giorni fa.

Sono trascorsi sette mesi da quando il Consiglio di Stato ha riproposto prepotentemente alla ribalta la vicenda del progetto più contrastato degli ultimi dieci anni, quello relativo al Tunnel, così denominato, ma nelle sue pieghe molto più ampio, col parcheggio multipiano in piazza Sant’Antonio e l’Auditorium, oltre alla riqualificazione di parte del centro storico. Una sentenza arrivata a quasi 4 anni da quando nelle more del ballottaggio il Tar Molise dette una mazzata politica all’amministrazione uscente di centrosinistra, che aveva puntato tantissimo sull’opera. Un ribaltamento che di fatto obbliga anche l’attuale amministrazione a doversene occupare e nei prossimi giorni, infatti, da via Sannitica partirà la richiesta d’incontro con la ditta De Francesco, proponente e aggiudicataria del piano di riqualificazione del centro storico, project financing da quasi 20 milioni di euro. L’obiettivo è uscire nel migliore dei modi attraverso transazione e poi puntare ad accelerare la nuova programmazione, con la riqualificazione di Pozzo Dolce, coi 5 milioni di euro destinati alla città dai finanziamenti ministeriali, sia recuperando i fondi regionali che erano stati impegnati sul “Tunnel”, per estendere la portata del nuovo intervento infrastrutturale.

Non sono nodi scorsoi, ma poco ci manca. Perché l’adeguamento urbanistico e lo sviluppo turistico della costa termolese sono indissolubilmente legati, soprattutto per l’esigenza di dotare la città di parcheggi degni di questo nome, la cui penuria d’estate è una delle cause di tante disdette persino a cena. Intanto, proprio per riavviarne l’interlocuzione, l’amministrazione ha prodotto un atto che ha suscitato viva curiosità, per qualcuno addirittura interpretata come volontà di realizzarla, ma così non sarà, perché abbiamo verificato l’orientamento dell’ente. Si tratta della nomina del nuovo Rup, in sostituzione del precedente dirigente che nel frattempo è andato in pensione.

Si tratta dell’attuale dirigente all’Urbanistica, Antonio Plescia, entrato in carica nella scorsa primavera. Inoltre, si è nominato a ratifica delle attività già espletate nel procedimento, l’architetto Francesco Paolo Avellino, dipendente di ruolo con inquadramento giuridico e competenze professionali idonee, supporto del Rup.