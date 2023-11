Termoli con Ercolano e Sorrenti nella rosa di città scelte per lo scambio studentesco in Florida

TERMOLI. E' ancora vivo l'eco della visita compiuta dai coniugi Phillips nel settembre scorso al comune di Termoli, primo incontro in terra molisana inerente al gemellaggio istituzionale della realtà adriatica con la località della Florida Pompano Beach.

Nella giornata di giovedì scorso al "Cultural Center" si è riunito il Beach Sister Cities, che ha segnato il programma dei prossimi mesi e si è disegnato anche il programma di scambio studentesco con tre località italiane, come Termoli, Ercolano e Sorrento. «Education Project Update - writing exchange (Pen Pal) between Pompano Beach Elementary School students grades 3-5 and Italy students & Potential Sister Cities.

Un rito gemellare quello con Pompano Beach di grande auspicio, ma anche emozionante.