“Dai Colore alla Vita: la bellezza salverà il mondo”

TERMOLI-LARINO. La Pastorale della Salute Diocesana della Diocesi Termoli-Larino indice, anche per quest’anno, il concorso “Dai Colore alla Vita” riservato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni che frequentano le Scuole Elementari e Medie del Basso Molise e i Corsi di Catechismo delle Parrocchie della Diocesi di Termoli –Larino. Il tema di questa seconda edizione è “La bellezza salverà il mondo”, affermazione di Fëdor Dostoevskij che ci suggerisce quanto sia importante fermarsi a riflettere sulla “bellezza”, intesa non solo come estetica, ma come valore in se stesso, attraverso il quale i bambini e i ragazzi si lascino affascinare dal mondo in cui vivono: la bellezza può educare il loro sguardo a valorizzare ciò che l’abitudine ha reso scontato e privo di interesse, suscitando in essi la voglia di tutelare, custodire, imitare ciò che ritengono bello; la bellezza può insegnare a rintracciare le qualità positive che sono presenti nel quotidiano e che rappresentano una priorità di cui l’uomo contemporaneo non può fare a meno. Spesso nella società frenetica in cui viviamo si è persa l’abitudine a osservare, riflettere, sentire e percepire le emozioni che si provano, i sentimenti che si vivono. In un mondo che ci vuole automi, solo i momenti di curiosità e osservazione, di incanto e fantasia, ci possono far sentire davvero liberi. Consapevoli del valore di queste riflessioni, chiediamo ai bambini e ragazzi di narrarci ciò che li rende felici, che dà colore alla loro vita e forza alla loro speranza.

Gli alunni possono partecipare singolarmente, in gruppi o per classi. La partecipazione è subordinata al rispetto del Regolamento e alla compilazione del Modulo di Partecipazione controfirmato anche dalla Insegnante della classe o del corso di catechismo. Il modulo potrà essere inviato a pastoralesalute.termolilarino@gmail.com o consegnato direttamente alla Segreteria della Curia Diocesana, Piazza S. Antonio 6, nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 09.30 alle 12.30. La data di scadenza del Bando e della consegna degli elaborati è il 20/01/2024.

IL CONCORSO E’ RIVOLTO AI RAGAZZI DAGLI 8 AI 14 ANNI che possono partecipare singolarmente, in gruppi o per classi, previa richiesta di iscrizione su modulo specifico e controfirmato anche dalla insegnante della classe o del corso da inviare a pastoralesalute.termolilarino@gmail.com entro il 20/01/2024.

L’iscrizione sarà vidimata da nulla osta alla partecipazione re-inviata dalla Commissione della PdS alla mail di invio richiesta. Il tema da trattare deve trarre spunto da una reale situazione del nostro territorio o da un episodio di rilevanza nazionale o internazionale, meglio definita nella “premessa e motivazioni del concorso”. Il tema può essere prodotto con: A-MATERIALE AUDIOVISIVO della durata massima di 5 minuti, B-PITTURA O ALTRO ELABORATO GRAFICO su pannello (dimensioni massime cm 70x100), C-ELABORATO SCRITTO (poesia). Gli elaborati vanno titolati e consegnati entro il 20/01/2024, accompagnati dal modulo di iscrizione e nulla osta alla partecipazione, presso la segreteria della curia diocesana nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 09.30 alle 12.30 o inviati per e-mail alla PdS diocesana: pastoralesalute.termolilarino@gmail.com. La Commissione della Pastorale della Salute Diocesana sceglierà per ogni singola categoria (A, B, C) i migliori 3 elaborati che saranno premiati con buoni acquisto di materiale didattico e consegnati dal vescovo Gianfranco De Luca durante le manifestazioni della “Settimana per la vita 2024” presso il Cinema Sant’Antonio. A ogni iscritto al concorso (singolo, gruppo o classe) sarà donata una primula. A giudizio della Commissione tra i migliori elaborati potranno essere estrapolati parti da inserire nel materiale pubblicitario della settimana per la Vita del 2024. I migliori elaborati saranno pubblicati sul sito della diocesi di Termoli-Larino in occasione della Settimana per la Vita.