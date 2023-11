«Appello alla partecipazione: le nostre voci per chi non ha più voce»

TERMOLI. Sarà la volta buona, si spera. Dopo due rinvii causati dal maltempo, stasera in piazza Monumento ci sarà il presidio a sostegno della Palestina libera, con appello alla partecipazione: le nostre voci per chi non ha più voce. L’Anpi Molise, sezione di Termoli, ricorda a tutti i cittadini che domani domenica 19 novembre in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 17 alle 19.30 si terrà finalmente il presidio Pace e Giustizia per la Palestina, più volte rinviato per il maltempo.

I quindici giorni trascorsi dalla prima convocazione non solo non hanno portato la pace che chiediamo, ma ha visto aumentare a dismisura le atrocità commesse contro i civili nella Striscia di Gaza, fino all’occupazione dell’ospedale Al-Shifa e alla morte dei piccoli prematuri rimasti senza incubatrice. A maggior ragione le nostre voci devono levarsi forti per chiedere al mondo intero di esigere il cessate il fuoco e la ricerca di una pace giusta.

Non dimentichiamo i morti israeliani, né gli ostaggi; sappiamo che ogni morte è una sconfitta, ma soprattutto siamo consapevoli che non esistono guerre giuste, e men che meno vendette giustificabili. «Vi aspettiamo domani sera in piazza per dare voce alla pace: Restiamo Umani!», il monito dell’Anpi Termoli, accolto già da Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, Termoli 2024, Rifondazione Comunista, Mediterranea Saving Humans, Fondazione “Lorenzo Milani” Onlus Mai Più Sole, Auser Termoli e associazione Faced (Città Invisibile-Il Noce).