"In Farmacia per i bambini": partita la campagna di raccolta

TERMOLI. Partita venerdì scorso la campagna “In Farmacia per i bambini” e a promuoverla personalmente è stata la curatrice dell’Aut Aut Festival, Valentina Fauzia.

«Nel giorno della colletta alimentare e sono felice che con gli scout anche la nostra famiglia si stia impegnando in aiuto di chi sta vivendo grandi difficoltà economiche in questo periodo. Però entrando in farmacia sono venuta a conoscenza di un altro importantissimo atto d'amore, si chiama "In Farmacia per i bambini". Troppo spesso le famiglie costrette a tagliare le spese "accessorie" sono costrette a rinunciare a tutta una serie di farmaci o articoli sanitari per i bambini: dalla pasta Fissan alla soluzione per liberare il naso, dalle vitamine agli spazzolini da denti, dalla tachipirina allo sciroppo per la tosse. Si tratta di contrastare la povertà sanitaria minorile che, purtroppo, dilaga anche in Italia.

L'iniziativa è giunta al suo decimo anno ed è supportata dalla Fondazione Rava. A Termoli aderiscono la farmacia Le Diomedee in zona artigianale e la Farmacia del Mare sul lungomare Nord.

La raccolta continua fino al 24 novembre. Io ho scelto di donare un termometro. Sembra sciocco ma ho pensato che è la prima cosa di cui una famiglia con bambini ha bisogno anche perché, proprio i bambini, di termometri ne rompono a centinaia. Dai, facciamo un piccolo sforzo. Pensiamo ai bimbi, magari compagni di banco dei nostri figli e ai loro genitori che, con dignità, provano a non fargli mancare nulla di quanto hanno bisogno».