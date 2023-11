Volontari fanno la "spesa" solidale, il successo della Colletta alimentare

La Colletta alimentare: Agostino De Fenza, responsabile del Banco alimentare

TERMOLI. Una giornata spesa, è il caso di dire, a raccogliere offerte alimentari.

Ieri, sabato 18 novembre era possibile fare la spesa solidale, la raccolta nei vari punti di vendita di Termoli e dei maggiori centri del Molise, andando a fare la spesa per le proprie esigenze, potete anche acquistare dei prodotti di prima necessità da destinare alle famiglie che hanno poche possibilità economiche, tutto questo garantito sotto l’egida della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Nel Molise sono circa 70 i supermercati che hanno aderito dove con la presenza dei volontari di varie associazioni e la collaborazione di studenti delle scuole secondarie termolesi come il Majorana e l’Alfano.

Il Majorana di Termoli ha aderito alla Giornata della Colletta alimentare con 4 classi, dislocate tra la Fontana e lo Scrigno e gli studenti hanno partecipato come volontari durante la mattinata.





I generi richiesti per la colletta latte, pasta, scatolame, generi alimentari vari. Per la cronaca questi i 15 comuni molisani che hanno aderito dove sono presenti i punti vendita maggiori grandezza: “Campobasso, Isernia, Termoli, Campomarino, Ferrazzano, Gambatesa, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Trivento, Agnone e Bojano. La raccolta è giunta alla sua 27^edizione.

Un piccolo gesto solidale che può donare momenti di serenità in quelle persone che oggi vivono situazioni davvero al limite della sopportazione umana, ascoltiamo alcuni protagonisti volontari della colletta alimentare.

Galleria fotografica