Mediaree Next Generation: l'illustrazione dei risultati

CAMPOBASSO. Martedì 21 novembre 2023 alle ore 15.30 presso la Sala Civica del Comune di Campobasso si terrà la presentazione dei risultati del progetto Mediaree Next Generation Campobasso.

Il percorso di co-progettazione nato nell’ambito del progetto MediAree - Next Generation City, promosso dall'ANCI e finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha coinvolto istituzioni e portatori di interesse dell'Area Urbana di Campobasso, che comprende 18 comuni: Campobasso, Baranello, Busso, Campodipietra, Casalciprano, Castropignano, Ferrazzano, Fossalto, Limosano, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Oratino, Petrella, Pietracupa, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo, Vinchiaturo.

Un lungo percorso di collaborazione nato per la condivisione di una vision territoriale e la definizione di una strategia di medio periodo per migliorare la governance e la capacità amministrativa, attraverso il potenziamento delle conoscenze e delle competenze dei Comuni coinvolti.

Un terreno di lavoro utile per dare l'avvio a reti tra enti e istituzioni del territorio e avere degli strumenti aggiuntivi per affrontare insieme le sfide per il futuro.

L’evento rappresenta un’importante occasione per presentare i risultati conseguiti ma anche un momento per raccontare le difficoltà incontrate e le opportunità individuate, l’interlocuzione sperimentata con gli amministratori (sindaci, tecnici, assessori, dirigenti e funzionari), la formazione e soprattutto lo sforzo comune per individuare soluzioni concrete a problemi diffusi.