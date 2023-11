Legambiente Molise rinnova gli organi associativi, De Marco confermato presidente

CAMPOBASSO. Tre giorni di eventi su biodiversità, turismo e transizione ecologica. Questo è stato il congresso regionale di Legambiente appena conclusosi con l’assemblea regionale dei soci di questa mattina. Una mattinata in cui si è parlato di spopolamento, con la relazione introduttiva del presidente uscente Andrea De Marco che si è soffermata sull’impatto che comporta la perdita di capitale umano che sta vivendo la nostra regione, e sui cantieri della transizione ecologica che servono al Molise. Una platea variegata che ha visto oltre ai soci di Legambiente la partecipazione di consiglieri regionali, imprese, associazioni di categoria che hanno discusso del documento congressuale realizzato da Legambiente Molise. Il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani ha affermato che “La transizione ecologica molisana – spiega il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, presente all’assemblea congressuale – è un tassello della riconversione ambientale dell’economia italiana. Nei prossimi 4 anni in Molise ci sarà da praticare la rivoluzione energetica e circolare, realizzare le infrastrutture per la mobilità sostenibile, le opere di fognatura e depurazione, promuovere l’innovazione produttiva in agricoltura e nell’industria. Saranno opere e impianti – ha concluso Ciafani - che potranno permettere ai giovani molisani di scegliere se restare nella propria terra e che contribuiranno a fermare la crisi climatica che continua a fare danni e a mietere vittime anche nel nostro paese”.

I lavori congressuali si sono conclusi con il rinnovo delle cariche associative con Andrea De Marco che è stato riconfermato presidente e Giorgio Arcolesse riconfermato direttore dell’associazione ambientalista. “Continueremo sul percorso avviato nello scorso mandato, nell’ottica di un percorso di condivisione dei temi e degli obiettivi che avrà come base il documento congressuale oggi approvato – hanno affermato De Marco e Arcolesse – Auspichiamo una collaborazione attiva della politica locale perché riteniamo che fare interventi a sostegno dell’ambiente e contro la crisi climatica significhi fare politica”.

Oltre che di spopolamento diversi i temi affrontati. Si è parlato del Parco Nazionale del Matese, tema caro all’associazione il cui iter istitutivo sembra essere arrivato quasi al traguardo, del progetto denominato Pizzone II con le osservazioni presentate dall’associazione, di gestione dell’acqua e gestione degli invasi e di una proposta di legge sulle grandi derivazioni idriche, di comunità energetiche e di energie rinnovabili.

È stato rinnovato anche il direttivo regionale composto da Andrea De Marco, Giorgio Arcolesse, Federica D’Amico, Alessio Gentile, Giuseppina De Castro, Valeria Papili, Giovanni Miranda, Angelo Sanzò e Paolo Fagliarone. Angelo Sanzò è riconfermato responsabile del comitato scientifico dell’associazione, Marilena Natilli nominata responsabile del settore scuola e formazione di Legambiente Molise, mentre Pasquale Lollino confermato alla guida del centro di azione giuridica (C.E.A.G.).

