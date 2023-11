«Cessate il fuoco nel Medio Oriente», da piazza Monumento si leva il coro per la pace

In presidio dom 19 novembre 2023

Presidio di pace a sostegno della Palestina, parla Marcella Stumpo

TERMOLI. Un appello alla società civile quello lanciato dalla sezione Anpi di Termoli, nella convinzione che ogni voce di pace sia indispensabile in questi tempi bui, ha chiamato a raccolta i cittadini per un presidio che chieda a gran voce il cessate il fuoco e la possibilità di tutelare la popolazione civile palestinese, stremata dai bombardamenti e intrappolata in un incubo che sembra senza fine.





Raccolto da decine di persone, che si sono radunate in piazza Monumento dalle 17, con consiglieri comunali e rappresentanti di associazioni e movimenti, per dire no alla guerra e lanciare un segnale di speranza nel momento più buio che stiamo attraversando da anni a questa parte sul fronte geopolitico.





Presenti la promotrice Marcella Stumpo, consiglieri comunali come Daniela Decaro e Andrea Piero Capecce, riferimenti locali come Mariella De Filippis, Pasquale Sisto, Pino D'Erminio, Mario Di Blasio, Antonello Manocchio e tanti altri.

Il monito dell’Anpi Termoli, accolto da Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, Termoli 2024, Rifondazione Comunista, Mediterranea Saving Humans, Fondazione “Lorenzo Milani” Onlus Mai Più Sole, Auser Termoli e associazione Faced (Città Invisibile-Il Noce).

Galleria fotografica