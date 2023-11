Oltre 500 volontari e 15 tonnellate di cibi: boom della Colletta alimentare in basso Molise

TERMOLI. Sabato 18 novembre si è svolta in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare alla quale hanno aderito 11.800 supermercati (+ 6% sul 2022) e oltre 140.000 volontari che hanno raccolto 7.350 tonnellate (+9% rispetto alla scorsa edizione) di prodotti a lunga conservazione, grazie ai tantissimi cittadini che ancora una volta, con grande generosità, hanno scelto di fare “un gesto concreto insieme”, nonostante le difficoltà che in molti stanno incontrando.

I prodotti donati, tra quelli che Banco Alimentare fa più fatica a reperire nella sua attività quotidiana di recupero delle eccedenze, sono già in viaggio e saranno distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che sostengono circa 1.700.000 persone.

Vediamo invece i numeri del Basso Molise: i supermercati che hanno dato la disponibilità ad accogliere questo grande evento sono stati ben 32 e i volontari che con gioia e sacrificio hanno rappresentato la spina dorsale della raccolta sono stati oltre 500 di cui 150 studenti.

Nel totale sono state raccolte 15 tonnellate di alimenti, addirittura +36% rispetto al 2022!

L’organizzazione della Colletta Alimentare nel Basso Molise è stata gestita dal Centro di Solidarietà (CdS) di Termoli in collaborazione con 25 enti non profit e associazioni. Il CdS di Termoli è un’associazione attiva sul territorio molisano da 18 anni e arriva oggi a consegnare gli alimenti a 4.200 persone in difficoltà.

Per la riuscita dell’edizione 2023 della colletta alimentare vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno donato, tutti i volontari, le associazioni e gli enti non profit, i supermercati, il Csv e l’Oleificio Cooperativo di San Martino In Pensilis.