L'Ordine degli avvocati di Larino lancia la propria "App"

LARINO. Il prossimo 21 novembre, alle ore 10, presso la sala per le Assemblee ci sarà la presentazione della “app” Ordine avvocati Larino. L’applicazione, totalmente gratuita per sistemi android e iOS, programmata con la Giuffré Francis Lefebvre, consente di consultare un patrimonio legislativo e giurisprudenziale sempre aggiornato e di avere un canale di comunicazione diretta ed in tempo reale con il Consiglio dell’Ordine.

Gli iscritti all’Albo di Larino avranno a disposizione un nuovo e innovativo strumento, pratico e veloce con contenuti e funzioni del sito dell’Ordine che offre agli avvocati, non solo informazioni di servizio, ma anche un aggiornamento quotidiano e tempestivo sulle novità legislative e giurisprudenziali.

Ogni news può essere consultata in tempo reale e, per non perdersi le ultime novità, le scadenze, gli appuntamenti e le notizie dell’ultimo momento, è possibile attivare il sistema di alert e di notifica in automatico.

Il nostro Ordine, tra i primi in Italia e primo del Molise, in questo modo, si pone all’avanguardia rispetto alle innovazioni che, inevitabilmente, investiranno l’avvocatura.

L’invito quindi a partecipare alla presentazione dell’applicazione. Ad illustrare il percorso lungo e, per certi aspetti, difficile che ha portato all’attivazione dell’APP e le funzioni dell’applicazione ci saranno l'avvocato Michele Urbano, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Larino, l’Avvocato Oreste Campopiano, delegato per il Molise all’Organismo Congressuale Forense (OCF), Antonio Delfino Direttore Comunicazione e relazioni Istituzionali di Giuffré Francis Lefebvre, Nunzio Raffio Agente Legale di Giuffré Francis Lefebvre.