Sabato 25 arriva l'open day vaccinale aperto a tutti

TERMOLI. Continua la campagna antinfluenzale partita lo scorso 27 ottobre, in Molise. L’obiettivo è quello di offrire a tutti i cittadini e soprattutto a quelli più fragili questo prezioso strumento di prevenzione. Grazie ad un accordo tra tutti gli operatori sanitari, i cittadini avranno a disposizione una fitta rete di centri presso cui effettuare la vaccinazione. La campagna, anche quest’anno, vede coinvolti i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, gli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Prevenzione e le Farmacie.

Si svolgerà sabato 25 novembre dalle ore 9 alle ore 18 l'open day vaccinale "Sempre protetti".

Le vaccinazioni, offerte gratuitamente, saranno effettuate contro l'influenza, il Covid-19, l'herpes-zoster, pneumococco, Dtp e Hpv.

Saranno tre i punti vaccinali, a Campobasso presso il centro vaccinale di via Toscana, a Isernia presso il centro vaccinale dell'ex ospedale e a Termoli presso il centro vaccinale di via del Molinello all'ospedale vecchio.

Perché vaccinarsi? L’influenza può avere conseguenze difficili da gestire, soprattutto per i soggetti più vulnerabili. L’influenza può causare complicanze a carico dell'apparato cardiovascolare (miocardite), del sistema nervoso (encefalite) o dei muscoli (miosite, rabdomiolisi) e insufficienza multiorgano (ad esempio: insufficienza respiratoria e renale); può portare anche al peggioramento di malattie preesistenti (quali ad esempio il diabete, malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie croniche). Complicanze che sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di età e con condizioni di rischio. Alcuni studi hanno messo in evidenza un aumentato rischio di malattia grave nei bambini molto piccoli e nelle donne in gravidanza.

Tuttavia, casi gravi di influenza si possono verificare anche in persone sane che non rientrano in alcuna delle categorie sopra citate. La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza.