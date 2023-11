Amazon aderisce alla giornata nazionale della Colletta Alimentare

SAN SALVO. Per il quarto anno consecutivo, Amazon.it aderisce alla Colletta Alimentare, la storica iniziativa del Banco Alimentare, l’associazione che promuove il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Dal 18 novembre al 16 dicembre, i clienti di Amazon.it potranno effettuare la propria donazione scegliendo tra una selezione di prodotti tra cui sughi, biscotti e alimenti per l’infanzia, tramite l’apposita pagina Amazon.it/bancoalimentare. Amazon ha inoltre annunciato una donazione di 200.000 euro a favore della Fondazione e di otto Organizzazioni Banco Alimentare regionali, che permetterà di contribuire alla copertura dei costi logistici generati dalla Colletta Alimentare, fornendo inoltre supporto per la consegna dei prodotti raccolti. Al termine dell'iniziativa, Amazon donerà a Fondazione Banco Alimentare il margine ottenuto da tutte le vendite effettuate nell’ambito del progetto.

Media partner per il quarto anno consecutivo per questa speciale spesa solidale è Radio Kiss Kiss, che affianca e supporta Amazon.it a sostegno della Colletta Alimentare online. Grazie alla voce dei suoi speaker, infatti, Radio Kiss Kiss chiama all’azione i propri ascoltatori per intrattenerli su tutti i propri canali (la radio, la Tv di Kiss Kiss, i profili social e il sito kisskiss.it) attraverso il racconto delle attività che quotidianamente Banco Alimentare svolge a sostegno delle persone più bisognose.

“Ad Amazon ci impegniamo costantemente per sostenere le comunità in cui siamo presenti. Proprio per questo, siamo orgogliosi di supportare per il quarto anno consecutivo Banco Alimentare: grazie all’aiuto dei nostri clienti e dei dipendenti volontari, portiamo un aiuto concreto alle fasce più fragili della nostra società” ha commentato Giorgio Busnelli, Vice Presidente delle Categorie del Largo Consumo per Amazon in Europa.

Dal 18 novembre al 16 dicembre, i clienti che visiteranno la pagina Amazon.it/bancoalimentare potranno aggiungere al carrello i prodotti inclusi nella selezione “Banco Alimentare”. Ad acquisto ultimato, i prodotti selezionati saranno inviati e consegnati direttamente a Banco Alimentare che li distribuirà alle oltre 7.600 strutture caritative convenzionate che sostengono 1.750.000 persone in difficoltà. I prodotti disponibili su Amazon.it/bancoalimentare comprendono generi alimentari a lunga conservazione, prodotti alimentari per l’infanzia, prodotti fondamentali e di prima necessità.

"Con Amazon collaboriamo tutto l’anno su diversi fronti: nel recupero di alimenti che non entrano nel circuito delle vendite online e che diventano eccedenze, con esperienze di volontariato di impresa e durante la Colletta, inoltre ci sostiene nelle attività quotidiane di raccolta e distribuzione di alimenti in diverse regioni. Lavorare insieme per incrementare le possibilità di aiuto alimentare diventa una forma concreta di condivisione di responsabilità, verso chi si trova in difficoltà -sottolinea Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. “Siamo molto grati di poter contare ancora su Amazon e Radio Kiss Kiss, in occasione di questa 27esima Colletta Alimentare, poiché la raccolta di alimenti a lunga conservazione continuerà on line fino a metà dicembre e sarà preziosa per potenziare la nostra capacità di aiuto alimentare”.

"Siamo fieri di sostenere nuovamente la Fondazione Banco Alimentare con il nostro contributo radiofonico. – dichiara Lucia Niespolo, Presidente di CN Media (Radio Kiss Kiss) – “Vogliamo sensibilizzare tutti sulla situazione di difficoltà in cui si trovano molte persone e invitiamo i nostri ascoltatori a partecipare con un gesto concreto. Anche una piccola donazione può fare la differenza e ridare speranza nella vita quotidiana di chi ne ha bisogno”.