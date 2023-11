Truffe agli anziani, come riconoscerle e difendersi: il ritorno di Termoli in Diretta col maggiore Vergine

TERMOLI. Un'ora, quasi, di confronto, quella di ieri sera, sul tema delle truffe agli anziani, ma non solo, con ospite gradito del direttore Emanuele Bracone il comandante della compagnia Carabinieri di Termoli, il maggiore Alessandro Vergine.

Ritornato, dunque, con una puntata speciale l'apprezzato format Termoli in Diretta, con cui Termolionline assieme a graditi ospiti affronta tematiche di particolare interesse per la cittadinanza e la nostra comunità.

Truffe agli anziani, come riconoscerle e difendersi, col maggiore Alessandro Vergine, da oltre 3 anni alla guida del comando compagnia di Termoli, originario di Galatina (LE), dove si è insediato dal 18 settembre 2020, serve la Benemerita da oltre 24 anni, tutti trascorsi nell’ambito dell’Arma territoriale in zone particolarmente sensibili sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica, tra Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Molise.

Nel corso della sua carriera, dopo un’esperienza calabrese, ha retto il comando, tra le altre, della Tenenza di Ribera (AG) per 4 anni, del Nucleo Operativo e Radiomobile di Monopoli (BA) per analogo periodo, nonché della Compagnia di Venosa (PZ) per 5 anni, prima di giungere alla Compagnia di Termoli.

Per questa puntata di Termoli in Diretta ringraziamo il comando Legione Abruzzo-Molise e il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri.

In apertura del collegamento abbiamo parlato su come si articola la compagnia dell'Arma sul territorio, con 10 stazioni e 17 comuni di competenza.

Poi, nel merito, si è dissertato dell'attività di prevenzione e repressione, con riferimento anche ai risultati conseguiti nell'anno in corso e confronto con biennio precedente; reati in danno delle cosiddette "fasce deboli", con particolare evidenza alle truffe ed ai furti con destrezza in danno di anziani; consigli per i cittadini (ed in particolare per gli anziani) finalizzati a prevenire il compimento dei reati.

Anche col contributo dei lettori, esplorato cosa deve fare una persona che ha subito la truffa e quali sono le attività di prevenzione che avete promosso sul territorio.

Il maggiore Vergine ha espeso il perimetro del discorso sulle provenienze territoriali di coloro che delinquono sul nostro territorio, distinguendo i reati di natura predatoria da quelli afferenti il "mondo delle truffe", annunciando nuovi percorsi in centri sociali e nelle UniTre, per incontrare direttamente gli anziani del basso Molise, infine, fuori copione, anche un passaggio sulla tragica vicenda di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne barbaramente uccisa dall'ex fidanzato, con uno sguardo rivolto alla ricorrenza del 25 novembre.

Riviviamo insieme la puntata di ieri sera.