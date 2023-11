“Digital Ethics CultureD.E.C”, dal Molise il lancio del progetto Interreg

CAMPOBASSO. Si terrà al Centrum Palace di Campobasso l’evento di lancio del Progetto “Digital Ethics CultureD.E.C.” cofinanziato dal Programma Interreg Italia Croazia 2021- 2027.

Partenza ufficiale per il progetto D.E.C. Si terrà il prossimo mercoledì, 22 novembre, presso il Centrum Palace di Campobasso l’evento di lancio del progetto D.E.C., cofinanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg ItaliaCroazia. All’evento saranno presenti i partner di progetto che oltre a EURelations GEIE in qualità di capofila, sono il Comune di Metkovic, in Croazia, e la cooperativa Odos di Jesi (Ancona). I

l progetto D.E.C., della durata di 16 mesi, ha come obiettivo generale quello di mappare e analizzare a livello territoriale quelle che sono le principali lacune rispetto la conoscenza e la consapevolezza dei diritti dei cittadini riguardo l’utilizzo delle nuove tecnologie e del web. Le attività progettuali verteranno sull’analisi di tre macroaree: la normativa europea, cybersecurity e limiti ed opportunità offerti dall’intelligenza artificiale.

L'obiettivo specifico del progetto è quello di creare strumenti e metodi che le giovani generazioni potranno utilizzare per meglio gestire - senza subirne l’effetto - le nuove tecnologie. Per fare questo, D.E.C. coinvolge 3 partner, ognuno dei quali implementerà le attività a livello territoriale e congiuntamente al partenariato a livello transfrontaliero.

L’evento di lancio sarà finalizzato alla presentazione delle attività di progetto ai partner e alla cittadinanza, associazioni e istituzioni, si svolgerà nella giornata del 22 novembre e sarà diviso in due momenti. La mattina ci sarà il tavolo tecnico con EURelations Geie e i partner di progetto, il Comune di Metkovic e la cooperativa Odos, e nel pomeriggio si terrà un workshop aperto alla cittadinanza, istituzioni e associazioni dal titolo “DIGITAL OPPORTUNITY AND RISKS IN IT-HR AREA” durante il quale interverranno esperti nel settore dell’Intelligenza artificiale, cybersecurity e data protection, temi che verranno affrontati dal progetto D.E.C. D.E.C. è uno dei 21 progetti finanziati dal primo bando per small-scale projects del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)”.