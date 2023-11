Rigenerazione e promozione dei territori del Tratturo Magno

FOGGIA. Continua la missione dell’Associazione Il Tratturo Magno 4.0, per la rigenerazione e promozione dei territori del Tratturo Magno.

L’Associazione Il Tratturo Magno 4.0, dalla sua fondazione nel 2021, persegue il suo intento di recupero dello storico percorso che scorre, da millenni, tra Abruzzo, Molise e Puglia, attraverso una serie di iniziative che mirano a mantenere la memoria storica dei territori delle tre regioni che merita di essere conosciuta in tutto il territorio nazionale, per valorizzare, rigenerare un territorio tra Appennini e Mare Adriatico, ricco di storia, cultura, di architetture ed opere d’arte.

Nata a L’Aquila da soci ed enti pubblici dell’Abruzzo Interno, l’associazione quest’anno si arricchisce con l’ingresso tra i propri soci di una importante azienda pugliese, la Fratelli De Bellis di Foggia. Da anni amici di Danilo Taddei, presidente e fondatore dell’associazione, i fratelli De Bellis, Antonio e Carlo – che hanno tra l’altro studiato nella Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo Aquilano, portano il loro aiuto e sostegno nell’organizzazione dell’evento di questo anno, che, significativamente, si terrà nella città di Foggia, luogo di approdo del Tratturo Magno e della Transumanza. Il Convegno Tratturo Magno: Sinergie Delle Tre Regioni Del Tratturo - progettualità e fattibilità di un futuro "Cammino dei Pastori", e la Cerimonia di Premiazione della III Edizione del Premio Letterario Internazionale “Tratturo Magno”, si terranno infatti il prossimo sabato 25 novembre 2023, ore 11 – nella Sala del Tribunale di Palazzo della Dogana, Foggia.

L’evento, che vede la partecipazione di prestigiosi esponenti di politica, università ed associazioni, è stato possibile grazie all’importante contributo della Regione Puglia, e del suo vicepresidente Raffaele Piemontese, presente anche all’evento dello scorso anno nella città dell’Aquila, e con il quale è nato un fattivo percorso alla ricerca di una sinergia tra regioni. All’evento parteciperanno rappresentanti delle tre “Regioni del Tratturo”, nell’intento di confrontarsi e condividere progetti comuni per una valorizzazione piena dell’intero percorso, e l’auspicata creazione di un unico e fruibile Cammino dei Pastori – visto come il volano per la promozione di un turismo nuovo, consapevole e appassionato di una natura, arte e storia unici in tutta Italia, e probabilmente in tutta Europa. Un percorso identitario, unico e riconoscibile, come da studio di fattibilità sottoposto anche agli organi di Governo ed alle Soprintendenze, ed in via di perfezionamento.

L’Associazione ringrazia gli sponsors locali e nazionali che hanno contribuito fattivamente all’evento, come Sara Assicurazioni ed i già nominati Fratelli De Bellis. Si ringraziano tutti i partecipanti che con le loro opere hanno dato vita a questo concorso e rafforzato la memoria di un evento straordinario quale la Transumanza. Quest’anno la portata ed il respiro di questo premio letterario, finora limitato ad opere inedite in prosa e poesia, si è esteso alla saggistica, ribadendo la natura pluriregionale dei territori del Regio Tratturo Magno, protagonista, per secoli, di una economia sostenibile che ha lasciato positive tracce, ancora visibili. Ricordiamo che sin dalla sua nascita, il “Premio Letterario Tratturo Magno” è gemellato con il “Concorso Letterario Il Rovo” di Cagnano Varano in provincia di Foggia. Si ringraziano vivamente, infine, anche il Ministero del Turismo, la Regione Abruzzo, le Provincie di Foggia, L’Aquila e Chieti, i Comuni di Foggia e dell’Aquila, i Club per l’Unesco di L’Aquila e di Foggia, e l’Università di Foggia, che hanno fornito i loro patrocini.