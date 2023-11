Violenza contro le donne, il Cpo entra nelle scuole

LARINO. È iniziato ufficialmente ieri mattina, dall’istituto omnicomprensivo Magliano di Larino, il percorso che vedrà il Comitato Pari Opportunità dell’ordine degli Avvocati frentano entrare nelle scuole per promuovere la cultura del rispetto contro la violenza di genere, nella settimana che condurrà al 25 novembre. Dopo i saluti di rito, affidati al presidente del Coa di Larino, Michele Urbano, e alla coordinatrice per la scuola professoressa Angela Tanga, spazio agli interventi degli avvocati Michele Di Tomasso e Giovanna Bisaccia, rispettivamente presidente e segretario del Comitato pari opportunità presso l’ordine frentano.

«Non si è trattato di una lezione frontale, - ci riferiscono i relatori – ma di un incontro che si voleva il più possibile partecipato dai giovani. Abbiamo perciò cercato di proporre un approccio meno accademico e più adatto al pubblico dei presenti, volto a stimolarne la riflessione personale. Sinceramente crediamo di esserci riusciti». L’appuntamento, apertosi con alcuni istanti di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin (ultima vittima della violenza contro le donne) è proseguito con interventi dei relatori inframezzati dalla visione di video e letture sul tema, declamate dagli studenti presenti. Ne è seguito un efficace dibattito, di cui si sono resi protagonisti studenti e docenti presenti nella sala Dell’istituto Agrario Larinese dove materialmente si è tenuto l’evento. Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, la professoressa Emilia Sacco, cui sono stati affidati i saluti finali, per una iniziativa che potrà essere ripetuta anche con altre classi del triennio e con l’impegno ad una collaborazione sempre più stringente tra istituto Magliano e Ordine di Larino per futuri progetti didattici congiunti.

