"Da Tuskegee a Ramitelli", il viaggio nella storia della seconda guerra mondiale in Molise

CAMPOMARINO. Si terrà domenica 26 novembre alle ore 17 a Palazzo Norante la prima presentazione del libro “Red Tails. Da Tuskegee a Ramitelli”, evento organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Molise.

Gli splendidi locali della biblioteca Kodra di Campomarino ospiteranno la presentazione del saggio scritto dal docente e giornalista Marco Altobello e edito dalla casa editrice veneziana “Mazzanti Libri”. Il pubblico sarà coinvolto in un affascinante viaggio nella storia americana e nella storia della Seconda guerra mondiale in Molise, con particolare riferimento alle basi di aviazione di Campomarino e all’epopea dei Tuskegee Airmen, i primi piloti di colore della storia americana impiegati nel 1944 e nel 1945 nella base aerea di Ramitelli.

La presentazione sarà arricchita da documenti inediti e ospiti autorevoli, tra cui il professore Matteo Luigi Napolitano (docente di Storia delle Relazioni Internazionali, Diplomazia e Politica Internazionale e International Relations all’Università degli Studi del Molise nonché delegato internazionale del Pontificio Comitato di Scienze Storiche del Vaticano), il professore Fabrizio Nocera (storico e docente di Storia dello Stato Sociale all’Università degli Studi del Molise), il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino e gli editori Carlo e Andrea Mazzanti.

Il libro, che racconta una storia inedita in Italia, porta una prefazione di Bruce Jones, Deputy Director 31st Mission Support Group, US Air Force in servizio al Pentagono

“Il saggio – ha spiegato l’autore - è frutto di una ricerca che si è sviluppata negli ultimi anni e che ha consentito di riportare alla luce una storia troppo a lungo dimenticata in Italia e in Molise, quella dei Tuskegee Airmen o Red Tails. Tra le tante notizie inedite, saranno svelati due documenti dell’Archivio di Stato su un incidente aereo avvenuto nel dicembre 1944 e sulle origini della pista “Biferno” di Campomarino Lido”.

A presentare l’evento sarà la professoressa Rosanna Fanzo, che ha spiegato: “In America sono passati alla Storia come i piloti di Ramitelli mentre in Molise, il luogo dove hanno fatto la Storia, le loro vicende restano sconosciute alla più parte della popolazione.

Una doppia battaglia quella dei piloti di colore di stanza a Campomarino, legata stretta all'operato di Martin Luther King, sottolineata nel discorso di insediamento di Obama alla Casa Bianca.

È la seconda volta che mi trovo coinvolta, in prima persona, nel racconto che di questa storia fa Marco Altobello e ne sono onorata.

Campomarino è diventato, negli ultimi anni, un significativo pezzo di cuore e dunque nel segnalarvi le vicende e l'uscita del libro, vorrei, se possibile, mettere tutta l'enfasi di cui dispongo”.

L’appuntamento è per domenica 26 novembre alle ore 17.00 a Palazzo Norante a Campomarino.