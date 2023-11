Installata la "casa dell'acqua" ad Acquaviva Collecroce

ACQUAVIVA COLLECROCE. È stata sottoscritta dal Presidente del CdA di Molise Acque, Stefano Sabatini, e il sindaco di Acquaviva Collecroce, Francesco Trolio, la convenzione per l’installazione di un distributore automatico di acqua alla spina, denominata ‘Casa dell’Acqua’.

L’Azienda Speciale ‘Molise Acque’ si occuperà di installare una ‘Casa dell’Acqua’, ponendosi l’iniziativa di interesse collettivo finalizzata a “potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell'acqua naturale e minerale in bottiglie di plastica e vetro, di ridurre il conferimento nella raccolta differenziata da parte della cittadinanza di contenitori per liquidi in plastica, tipici del processo industriale dell'acqua imbottigliata commercialmente, oltre alla riduzione indiretta della produzione di CO2, abbassando di conseguenza l’impatto ambientale legato al trasporto e smaltimento delle stesse”.

Il servizio della ‘Casa dell’Acqua’ permetterà l’erogazione di acqua liscia, gasata e refrigerata, a chilometro zero, la riduzione della plastica, la salvaguardia dell’ambiente, la riduzione delle immissioni di CO2 nell'atmosfera, la riduzione dei costi per conferimento delle bottiglie alle discariche, avere una qualità organolettica delle bevande superiore affidandosi alla stessa acqua erogata dal ‘rubinetto di casa’ sempre fresca a portata di bicchiere, liscia e frizzante, godere di una bevanda naturale e frizzante non solo gradevole, ma anche più pura grazie a cicli di pulizia automatica delle linee, un efficiente sistema di filtri ed un generatore di ozono in grado difendere l’acqua da batteri, funghi e virus, risparmio diretto di spesa in termini economici per le famiglie, creazione di punto di aggregazione e socializzazione tra i cittadini.

L’acqua avrà un costo massimo di € 0,05 al litro (naturale) e € 0,10 (frizzante) con prezzo bloccato per 24 mesi.

“Le Case dell’Acqua sono dei servizi a favore dei cittadini con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita per i nostri concittadini – hanno commentato il Presidente Stefano Sabatini e il sindaco Francesco Trolio – I distributori rappresentano anche un luogo di aggregazione per i cittadini e aiutano la natura, poiché si risparmiano tonnellate di plastica. L’acqua del Molise, che arriva nei rubinetti delle nostre abitazioni, è già di gran qualità, nei distributori inoltre è presente un sistema di filtraggio che la rende ancora più pura”.