Il minuto di silenzio nelle scuole per Giulia, all'Achille Pace: «L'amore non ha volti ma cuori»

TERMOLI. Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenza. Il 25 novembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

I bambini sono il fulcro del mondo, sono la generazione che deve esser più tutelata, quella che, questo mondo, può davvero cambiarlo.

E gli alunni della 5B dell’istituto comprensivo Achille Pace sono riusciti a far passare un bellissimo messaggio per abbracciare Giulia Cecchettin, strappata via a questa vita troppo presto dal suo ex fidanzato.

Nel video prodotto in classe, gli studenti hanno omaggiato Giulia, esprimendo sì la tristezza per quanto accaduta, ma anche la meraviglia del suo bellissimo sorriso.

La dirigente Luana Occhionero sempre molto attenta su certe tematiche, l'istituto comprensivo Achille Pace e tutti gli alunni abbracciano Giulia e la sua famiglia.

Gli alunni della 5B della scuola primaria di via Po dopo aver letto le varie notizie di questi giorni ed essersi confrontati in classe, guidati dalla loro insegnate Loredana Giornetta, hanno prodotto un video con disegni, lettere, pensieri... per non dimenticare

“In questi giorni ho visto le tue foto in tv, mi ha colpito molto il tuo bellissimo sorriso”.

Un maschietto, nel suo tema e nella sua riflessione, ha voluto salutare così Giulia: “Mi dispiace, spero che nel mondo non accadano più femminicidi e la donna deve essere libera come l’uomo”.





“Ciao Giulia, sono Vittoria. Mi dispiace molto per il tuo papà e tua sorella. Eri sicuramente una ragazza brava e gentile con tutti. Tuo padre è un uomo forte e cercherà di esserlo fino a quando ti incontrerà di nuovo”.

“Sarai ricordata nel cuore di tutti noi. Un bacio fin lassù nel cielo azzurro. La tua laurea sarà più importante perché sei tra gli angeli”.

Sono toccanti le parole di questi bambini, sono parole dettate dal cuore. “Perché l’amore quello vero non ha volti ma cuori”.