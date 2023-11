La Virgo Fidelis nei comandi provinciali del Molise

MOLISE. I Carabinieri del comando provinciale di Campobasso, come ogni anno, hanno celebrato la “Virgo Fidelis”, Celeste Patrona dell’Arma. Dopo la celebrazione dello scorso anno a Matrice, questa volta il comandante provinciale Colonnello Luigi Dellegrazie e i suoi militari sono stati accolti a Petrella Tifernina presso la chiesa di San Giorgio Martire. La funzione religiosa, svoltasi nel pomeriggio, è stata concelebrata dal cappellano militare don Giuseppe Graziano e dal parroco della chiesa petrellese don Domenico Di Franco. All’annuale celebrazione in onore della Patrona dell’Arma dei Carabinieri hanno preso parte le più alte cariche civili e militari della provincia di Campobasso, una congrua rappresentanza di Carabinieri del comando provinciale unitamente ai familiari, le associazioni nazionale Carabinieri e Forestali, la moglie del Carabiniere Elio di Mella ed una rappresentanza di alunni del locale Istituto comprensivo “Dante Alighieri”.

Toccanti le parole dei celebranti che hanno ricordato il sacrificio dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale ed estero, contornate dalle preghiere degli studenti che hanno approfondito la storia della Virgo Fidelis.

Al termine della cerimonia religiosa, il Colonnello Luigi Dellegrazie ha espresso parole di profondo ringraziamento verso l’operato quotidiano dei “suoi” carabinieri del comando provinciale di Campobasso, ricordando la genesi della ricorrenza della “Virgo Fidelis” istituita nel 1949 per volere di Papa Pio XII. L’Ufficiale inoltre nel ricordo dell’82° anniversario della Battaglia di Culqualber, ha brevemente ripercorso i fatti d’arme che dal 1941 legano i Carabinieri al 21 novembre, evidenziando come i valori ed i principi che caratterizzarono l’estremo sacrificio dei Carabinieri chiamati a difendere il caposaldo in terra d’Africa di Culqualber, siano rimasti tuttora immutati.

La cornice canora della celebrazione è stata curata dal tenore Eros Antonelli che ha intonato l’inno alla Virgo Fidelis al termine della messa. Una vera e propria giornata di festa per la comunità petrellese, arricchita anche dalla presenza nel centro cittadino di una pattuglia di carabinieri ippomontata e di una appiedata con stivali e mantella che hanno posato per alcune foto con gli abitanti del paese.

Questa mattina, presso la Cattedrale di San Pietro Apostolo di Isernia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Maresca, ha organizzato la cerimonia di celebrazione della Virgo Fidelis, officiata da Sua eccellenza Monsignor Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro.

Insieme alla Vergine Maria, madre di Gesù, Patrona dell’Arma dei Carabinieri sin dal 1949 per volere di Papa Pio XII, ricorre anche l’82° Anniversario della battaglia di Culqualber e la “Giornata dell’Orfano”.

Alla presenza del Prefetto della Provincia di Isernia, dott.ssa Franca Tancredi, del neo presidente della Provincia, del Procuratore, del sindaco della città pentra, dei vertici delle Forze di Polizia provinciali, dei rappresentanti delle associazioni dei militari in congedo e diversi cittadini devoti alla Madre dei Carabinieri, il Comandante Provinciale, nel suo intervento, ha voluto sottolineare il valore della fedeltà, caratteristica fondamentale di tutti gli appartenenti all’istituzione. Questa costituisce il punto di contatto con Maria, Virgo Fidelis, che è rimasta fedele al compimento della volontà di Dio.

Proseguendo, il Colonnello ha ricordato la ricorrenza di una delle più cruente battaglie in terra d'Africa, la difesa del caposaldo di Culqualber, in seguito alla quale la Bandiera dell'Arma dei Carabinieri ha ricevuto la seconda Medaglia d'Oro al Valor Militare. Dai carabinieri eroi di questa battaglia, ha aggiunto, abbiamo ereditato valori come la generosità, l’abnegazione, l’immolarsi eroicamente sia per la difesa della libertà che nella lotta ai soprusi e alle ingiustizie.

Infine è stato rivolto un deferente pensiero alle vedove e agli orfani dei caduti che, con il sacrificio della vita, hanno dimostrato la fedeltà a quegli ideali appena richiamati.

